Принц Гаррі та український військовий Костянтин Власенко. Фото: hromadske

Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, під час візиту до Львова відвідав реабілітаційний центр Superhumans. Там він поспілкувався з Героєм України Костянтином Власенком із 30-ї окремої механізованої бригади. Історія порятунку захисника, який після важких поранень втратив обидві стопи, стала відомою в усьому світі.

Про це повідомляє Superhumans Lviv, передає Новини.LIVE.

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Що принц Гаррі сказав українському військовому

Під час зустрічі герцог Сассекський розповів, що вже знає історію захисника.

"Дуже приємно познайомитися! Я бачив вас у всіх новинах!" — сказав принц Гаррі.

У центрі розповіли, що британського принца вразила розповідь Костянтина. Попри все пережите військовий говорив спокійно та скромно.

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"Ви уособлюєте в собі українську силу та стійкість", — наголосив герцог.

Під час відвідування Superhumans принц також зустрівся з іншими ветеранами та медичною командою центру.

Історія порятунку Костянтина Власенка

Костянтин Власенко служив у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Він тривалий час утримував бойову позицію поблизу Синьківки на Харківщині.

У лютому 2026 року російські війська знищили позицію, на якій перебував боєць. Під час відходу він зазнав важких поранень ніг. Його побратим зник безвісти.

Власенко зміг знайти укриття та самостійно надати собі допомогу. Через ускладнення після поранень він втратив одну стопу, а другу був змушений ампутувати власноруч.

Евакуювати захисника було надзвичайно складно через постійні російські обстріли та активність ворожих дронів. Одну зі спроб порятунку за допомогою наземного роботизованого комплексу зірвали окупанти.

Лише 4 жовтня військового вдалося вивезти з позиції. Для цього українські захисники використали важкий гексакоптер Heavy Shot "Аюдаг-6", який спеціально пристосували для перевезення людини.

30 жовтня президент України Володимир Зеленський присвоїв Костянтину Власенку звання Героя України.

Візит принца Гаррі до України

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 15 листопада стало відомо про четвертий візит принца Гаррі до України. У Львові він виступив на міжнародній конференції, присвяченій лікуванню та реабілітації постраждалих від війни. Герцог Сассекський відзначив унікальний досвід українських медиків і висловив упевненість у перемозі України.

Також Новини.LIVE писали про участь британського принца у Всеукраїнських Іграх Нескорених у Львові. Він підтримав ветеранів і військовослужбовців, які змагалися в регбі на колісних кріслах.