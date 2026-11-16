Принц Гарри и украинский военный Константин Власенко. Фото: hromadske

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, во время визита во Львов посетил реабилитационный центр Superhumans. Там он пообщался с Героем Украины Константином Власенко из 30-й отдельной механизированной бригады. История спасения защитника, который после тяжелых ранений лишился обеих стоп, стала известна во всем мире.

Об этом сообщает Superhumans Lviv, передает Новини.LIVE.

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Что принц Гарри сказал украинскому военному

Во время встречи герцог Сассекский рассказал, что уже знает историю защитника.

"Очень приятно познакомиться! Я видел вас во всех новостях!" — сказал принц Гарри.

В центре рассказали, что британского принца поразил рассказ Константина. Несмотря на все пережитое, военный говорил спокойно и скромно.

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"Вы олицетворяете украинскую силу и стойкость", — подчеркнул герцог.

Во время посещения Superhumans принц также встретился с другими ветеранами и медицинской командой центра.

История спасения Константина Власенко

Константин Власенко служил в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского. Он долгое время удерживал боевую позицию вблизи Синьковки в Харьковской области.

В феврале 2026 года российские войска уничтожили позицию, на которой находился боец. Во время отхода он получил тяжелые ранения ног. Его побратим пропал без вести.

Власенко сумел найти укрытие и самостоятельно оказать себе помощь. Из-за осложнений после ранений он лишился одной стопы, а вторую был вынужден ампутировать собственноручно.

Эвакуировать защитника было чрезвычайно сложно из-за постоянных российских обстрелов и активности вражеских дронов. Одну из попыток спасения с помощью наземного роботизированного комплекса сорвали оккупанты.

Только 4 октября военного удалось вывезти с позиции. Для этого украинские защитники использовали тяжелый гексакоптер Heavy Shot «Аюдаг-6», который специально приспособили для перевозки человека.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский присвоил Константину Власенко звание Героя Украины.

Визит принца Гарри в Украину

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 15 ноября стало известно о четвёртом визите принца Гарри в Украину. Во Львове он выступил на международной конференции, посвященной лечению и реабилитации пострадавших от войны. Герцог Сассекский отметил уникальный опыт украинских медиков и выразил уверенность в победе Украины.

Также Новини.LIVE писали об участии британского принца во Всеукраинских Играх Непокоренных во Львове. Он поддержал ветеранов и военнослужащих, которые соревновались в регби на инвалидных колясках.