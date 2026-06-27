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Головна Новини дня Президент Сербії Вучич заявив про відставку та дострокові вибори

Президент Сербії Вучич заявив про відставку та дострокові вибори

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 22:58
Президент Сербії Вучич заявив, що піде у відставку
Президент Сербії Александар Вучич. Фото: сайт президента Сербії

Президент Сербії Александар Вучич раптово заявив про свою відставку з посади вже протягом кількох найближчих тижнів. Одночасно з цим сербський лідер офіційно оголосив про проведення термінових дострокових президентських і парламентських виборів. Ця заява прозвучала безпосередньо під час його виступу перед мітингувальниками у Белграді.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Заява про відставку

Вучич вирішив піти з посади набагато раніше терміну, хоча його повноваження мали закінчитися лише у 2027 році.

"Я буду президентом лише кілька тижнів, а потім піду у відставку", — цитують журналісти слова сербського лідера.

При цьому Вучич не збирається повністю лишати політичне життя і пообіцяв серйозно допомогти своїй Сербській прогресивній партії взяти реванш та виграти ці дострокові перегони.

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Справа у тому, що ситуація в Сербії максимально напружена, тож влада намагається зіграти на випередження. Ше з кінця минулого року молодь та студенти вимагала змін, активно закликали провести перевибори, щоб усунути Вучича від керування державою.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Україна домовляється з Сербією про вільну торгівлю. Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив з Вучичем питання двосторонніх відносин між нашими країнами та вважає, що вони мають бути сильними і з потенціалом для розвитку. 

Також ми писали, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що в разі наказу Лукашенка про напад на Україну армія Білорусі підніме бунт. За її словами, білоруські солдати масово дезертуватимуть або здаватимуться в полон.

Сербія відставка Александар Вучич
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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