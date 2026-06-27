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Главная Новости дня Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах

Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 22:58
Президент Сербии Вучич заявил, что уйдет в отставку
Президент Сербии Александар Вучич. Фото: сайт президента Сербии

Президент Сербии Александар Вучич неожиданно заявил о своей отставке с поста в течение ближайших нескольких недель. Одновременно с этим сербский лидер официально объявил о проведении срочных досрочных президентских и парламентских выборов. Это заявление прозвучало непосредственно во время его выступления перед участниками митинга в Белграде.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Заявление об отставке

Вучич решил уйти с поста намного раньше срока, хотя его полномочия должны были истечь только в 2027 году.

"Я буду президентом всего несколько недель, а затем уйду в отставку", — цитируют журналисты слова сербского лидера.

При этом Вучич не собирается полностью уходить из политической жизни и пообещал серьезно помочь своей Сербской прогрессивной партии взять реванш и выиграть эти досрочные выборы.

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Дело в том, что ситуация в Сербии максимально напряженная, поэтому власти пытаются действовать на опережение. Еще с конца прошлого года молодежь и студенты требовали перемен, активно призывали провести перевыборы, чтобы отстранить Вучича от управления государством.

Как сообщали Новини.LIVE раньше, Украина ведет переговоры с Сербией о свободной торговле. Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Вучичем вопросы двусторонних отношений между нашими странами и считает, что они должны быть крепкими и иметь потенциал для развития.

Также мы писали, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в случае приказа Лукашенко о нападении на Украину армия Беларуси поднимет бунт. По её словам, белорусские солдаты будут массово дезертировать или сдаваться в плен.

Сербия отставка Александар Вучич
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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