Тихановська: Білоруська армія здаватиметься в полон у разі війни з Україною

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Фото: Facebook/Світлана Тихановська

Білоруські солдати масово тікатимуть або здадуться в полон ЗСУ, якщо Лукашенко віддасть наказ наступати на Україну. Також у їхній армії цілком можливий реальний військовий бунт проти офіцерів. Таку думку висловила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, оцінюючи бойовий дух білоруських військових.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на коментар Світлани Тихановської журналістці Галині Остаповець.

Страх перед ЗСУ у білоруської армії

Рядові строковики та контрактники у Білорусі взагалі не мають бажання воювати і чудово розуміють силу українців.

"Солдати розуміють, що в порівнянні з ЗСУ нічого не можуть. Та в них і немає наміру воювати з Україною", — заявила опозиціонерка у коментарі для Новини.LIVE.

Пряме зіткнення зараз малоймовірне, бо диктатор сам боїться втратити контроль усередині країни. Але білоруська загроза нікуди не зникає, поки при владі цей режим.

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Водночас, Лукашенко суто для свого порятунку готовий повністю віддати країну під будь-які потреби російських генералів. Окупанти можуть знову використати їхні дороги та залізницю, але це робить саме режим, а не звичайні люди, адже у білорусів немає антиукраїнських настроїв, заявила Тихановська.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що безпосереднє втягування Білорусі у війну малоймовірно. Проте наша країна уважно моніторить усі потенційні загрози з боку білоруського напрямку та враховує різні можливі сценарії розвитку ситуації на кордоні.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський отримав доповідь від очільника СЗР Олега Луговського щодо ситуації в Білорусі. Наразі ретранслятори на білоруському кордоні, які допомагали Росії атакувати дронами Україну, вже не працюють.