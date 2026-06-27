Тихановская: Белорусская армия сдастся в плен в случае войны с Украиной

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Фото: Facebook/Светлана Тихановская

Белорусские солдаты будут массово бежать или сдаваться в плен ВСУ, если Лукашенко отдаст приказ о наступлении на Украину. Также в их армии вполне возможен настоящий военный бунт против офицеров. Такое мнение высказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, оценивая боевой дух белорусских военных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарий Светланы Тихановской журналистке Галине Остаповец.

Страх перед ВСУ в белорусской армии

Рядовые срочники и контрактники в Беларуси вообще не хотят воевать и прекрасно понимают силу украинцев.

"Солдаты понимают, что по сравнению с ВСУ ничего не могут. Да и у них нет намерения воевать с Украиной", — заявила оппозиционерка в комментарии для Новини.LIVE.

Прямое столкновение сейчас маловероятно, потому что диктатор сам боится потерять контроль внутри страны. Но белорусская угроза никуда не исчезает, пока у власти этот режим.

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В то же время Лукашенко, исключительно ради своего спасения, готов полностью отдать страну под любые нужды российских генералов. Оккупанты могут снова использовать их дороги и железную дорогу, но это делает именно режим, а не обычные люди, ведь у белорусов нет антиукраинских настроений, заявила Тихановская.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что непосредственное втягивание Беларуси в войну маловероятно. Однако наша страна внимательно отслеживает все потенциальные угрозы со стороны Беларуси и учитывает различные возможные сценарии развития ситуации на границе.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский получил доклад от главы СВР Олега Луговского о ситуации в Беларуси. В настоящее время ретрансляторы на белорусской границе, которые помогали России атаковать Украину с помощью дронов, уже не работают.