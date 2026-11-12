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ППО знешкодила 126 повітряних цілей під час атаки РФ

Ua ru
12 листопада 2026 19:45
Атака дронів 12 листопада: ППО знешкодила 124 БпЛА та дві повітряні цілі Міноборони
Російський безпілотник. Фото: Міноборони

У четвер, 12 листопада, російські війська здійснили масовану повітряну атаку, застосувавши 143 ударні безпілотники, серед яких 66 реактивних, а також дві цілі S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Українська протиповітряна оборона знищила або подавила 124 ворожі дрони та обидві цілі S8000, однак у повітряному просторі ще залишалися російські безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Российский беспилотник
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: zsu.gov.ua

Результати роботи ППО 12 листопада

За інформацією військових, противник здійснював атаку протягом дня — із 06:30 до 19:00. Окрім реактивних безпілотників, російська армія використовувала дрони типу "Гербера" та інші моделі.

За попередніми даними, українським захисникам вдалося знешкодити 60 реактивних БпЛА із 66 запущених. Загальна кількість знищених або подавлених повітряних цілей становила 126.

Станом на момент оприлюднення інформації ПС ЗСУ бойова робота ще тривала. У повітряному просторі перебували декілька ворожих безпілотників.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 10 листопада Третій армійський корпус підбив підсумки роботи ППО за жовтень. Протягом місяця військові знешкодили 5559 російських повітряних цілей, зокрема 2335 ударних безпілотників. Найбільше серед них було дронів "Молнія" — 1980 одиниць.

Також Новини.LIVE писав, що 8 листопада Генштаб повідомив про ураження чотирьох пунктів управління російськими БпЛА. Удари завдали по об'єктах у Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Брянській областях. Серед цілей був підрозділ російського центру "Рубікон" у Бердянську.

обстріли ППО ракети Повітряні сили безпілотники
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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