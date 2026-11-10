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Головна Новини дня Атака РФ на Україну: сили ППО збили 138 ворожих цілей

Атака РФ на Україну: сили ППО збили 138 ворожих цілей

Ua ru
10 листопада 2026 22:08
РФ атакувала Україну 155 дронами та ракетами: ППО збила 138 цілей facebook.com/UALandForces
Українські військові збивають ворожі цілі. Ілюстративне фото: facebook.com/UALandForces

Російські війська атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Протягом дня 10 листопада українська протиповітряна оборона збила або подавила 124 ворожі БпЛА та 14 безпілотників типу "Бандероль"/"Дань-Т". Водночас у повітряному просторі залишалися ще російські дрони.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 10 листопада.

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Чим Росія атакувала Україну 10 листопада

Протягом дня 10 листопада, з 06:30 до 19:00, російські війська здійснили повітряну атаку на Україну. За цей час противник застосував 155 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших типів. Із загальної кількості дронів 97 були реактивними.

Крім того, російські війська випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря, а також застосували безпілотники S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Скільки цілей знищила українська ППО

За попередніми даними, протягом дня 10 листопада українська протиповітряна оборона збила або подавила 124 ворожі безпілотники, зокрема 73 реактивні БпЛА.

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Також сили ППО збили або подавили 14 безпілотників типу "Бандероль"/"Дань-Т". На момент публікації даних ПС ЗСУ у повітряному просторі ще перебували кілька російських дронів, а бойова робота тривала.

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Скриншот повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 10 листопада російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 162 ударними безпілотниками, зокрема 96 реактивними. Силам ППО вдалося збити або подавити 135 ворожих дронів, водночас кілька ударних БпЛА залишалися в повітрі. Влучання зафіксували на 19 локаціях, ще на дев’яти виявили падіння збитих цілей.

Новини.LIVE інформували, що підрозділи протиповітряної оборони Третього армійського корпусу протягом жовтня 2026 року нейтралізували 5 559 повітряних цілей російських військ. Серед них — 2 335 ударних і 201 розвідувальний безпілотник, а також 2 896 малогабаритних БпЛА та 126 дронів-перехоплювачів. Окремо військові відзначили знищення двох російських ракет-дронів "Бандероль".

ЗСУ обстріли ППО війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ Сили оборони України балістична атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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