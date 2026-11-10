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Главная Новости дня Атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 138 вражеских целей

Атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 138 вражеских целей

Ua ru
10 ноября 2026 22:08
РФ атаковала Украину 155 дронами и ракетами: ПВО сбила 138 целей facebook.com/UALandForces
Украинские военные сбивают вражеские цели. Иллюстративное фото: facebook.com/UALandForces

Российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами. В течение дня 10 ноября украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 124 вражеских БпЛА и 14 беспилотников типа "Бандероль"/"Дань-Т". При этом в воздушном пространстве оставались еще российские дроны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ во вторник, 10 ноября.

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Чем Россия атаковала Украину 10 ноября

В течение дня 10 ноября, с 06:30 до 19:00, российские войска совершили воздушную атаку на Украину. За это время противник применил 155 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других типов. Из общего количества дронов 97 были реактивными.

Кроме того, российские войска выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из акватории Чёрного моря, а также применили беспилотники S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Сколько целей уничтожила украинская ПВО

По предварительным данным, в течение дня 10 ноября украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 124 вражеских беспилотника, в том числе 73 реактивных БпЛА.

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Также силы ПВО сбили или подавили 14 беспилотников типа "Бандероль"/"Дань-Т". На момент публикации данных ВВС ВСУ в воздушном пространстве еще находились несколько российских дронов, а боевые действия продолжались.

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Скриншот сообщения Командования Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 10 ноября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 162 ударными беспилотниками, в том числе 96 реактивными. Силам ПВО удалось сбить или подавить 135 вражеских дронов, при этом несколько ударных БпЛА оставались в воздухе. Попадания зафиксировали в 19 точках, ещё в девяти обнаружили падение сбитых целей.

Новини.LIVE писали, что подразделения противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса в течение октября 2026 года нейтрализовали 5 559 воздушных целей российских войск. Среди них — 2 335 ударных и 201 разведывательный беспилотник, а также 2 896 малогабаритных БпЛА и 126 дронов-перехватчиков. Отдельно военные отметили уничтожение двух российских ракет-дронов "Бандероль".

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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