Военнослужащий Третьего армейского корпуса рядом с мобильным зенитным ракетным комплексом. Фото: facebook.com/ab3.army

В течение октября 2026 года эшелоны противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса Вооружённых сил Украины нейтрализовали 5559 воздушных объектов российских войск на направлениях, где выполняют задачи подразделения этого соединения. Среди перехваченных целей были ударные и разведывательные беспилотники, малогабаритные БПЛА, дроны-перехватчики и ракеты-дроны.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе, передает Новини.LIVE.

Реклама

ПВО Третьего армейского корпуса нейтрализовала более 2300 ударных БПЛА

По данным военных, значительную часть воздушных целей составляли ударные беспилотники. Всего за месяц бойцы уничтожили 2335 таких аппаратов.

Больше всего среди них было дронов "Молния" — 1980. Также ПВО уничтожила 136 "Shahed", 95 "Гербера", 90 "Lancet" , 22 "Куб-2", шесть "Герань", четыре "Италмас" и тяжелый бомбардировщик.

В корпусе также отдельно отметили сбивание российских ракет-дронов. В сообщении говорится: "Особый "улов" — две сбитые ракеты-дроны "Бандероль", которые РФ использует для атак в глубоком тылу Украины".

Читайте также:

Какие разведывательные дроны сбила ПВО корпуса

Помимо ударных беспилотников, украинские военные перехватили 201 российский разведывательный БПЛА. Среди них были 41 аппарат "Кощей", оснащенный искусственным интеллектом, 76 "КВО", 39 "ZALA" и 29 "СКАТ".

Также в список вошли 10 "Орланов", три "SuperCam", два "Мерлина" и один "Альбатрос 5М".

Сколько малогабаритных БПЛА нейтрализовали военные

Еще 2896 воздушных объектов составляли малогабаритные беспилотники. Кроме того, украинские защитники сбили 126 российских дронов-перехватчиков "Сокол" и "Малиш".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что полк "Аквила" Третьего армейского корпуса круглосуточно прикрывает украинскую пехоту на линии боевого столкновения и противодействует воздушным атакам на города. Командир 1030-го зенитно-ракетно-артиллерийского полка «Аквила» Максим Зайченко рассказывал, что в пределах Третьего корпуса сбивают 90–95 % воздушных целей. По его словам, благодаря работе противовоздушной обороны российской авиации пришлось отодвинуть рубежи применения вглубь своей территории.

Также Новини.LIVE писали, что во время операции "Вивальди" операторы беспилотников подразделения "Хорнет" Третьего армейского корпуса поразили российский бензовоз, транспорт и пехоту, обеспечивавшие позиции оккупантов.