Військовослужбовець Третього армійського корпусу поруч із мобільним зенітним ракетним комплексом. Фото: facebook.com/ab3.army

Ешелони протиповітряної оборони Третього армійського корпусу Збройних сил України упродовж жовтня 2026 року нейтралізували 5559 повітряних об'єктів російських військ на напрямках, де виконують завдання підрозділи з'єднання. Серед перехоплених цілей були ударні та розвідувальні безпілотники, малогабаритні БпЛА, дрони-перехоплювачі й ракети-дрони.

Про це повідомили в Третьому армійському корпусі, передає Новини.LIVE.

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ППО Третього армійського корпусу нейтралізувала понад 2300 ударних БпЛА

За даними військових, вагому частину повітряних цілей становили ударні безпілотники. Загалом протягом місяця бійці знешкодили 2335 таких апаратів.

Найбільше серед них було дронів "Молнія" — 1980. Також ППО знищила 136 "Shahed", 95 "Гербера", 90 "Lancet", 22 "Куб-2", шість "Герань", чотири "Італмас" та важкий бомбер.

У корпусі також окремо відзначили збиття російських ракет-дронів. У повідомленні йдеться: "Особливий "улов" — дві збиті ракети-дрони "Бандероль", які рф використовує для атак у глибокому тилу України."

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Окрім ударних безпілотників, українські військові перехопили 201 російський розвідувальний БпЛА. Серед них були 41 апарат "Кощєй", оснащений штучним інтелектом, 76 "КВО", 39 "ZALA" та 29 "СКАТ".

Також до списку увійшли 10 "Орланів", три "SuperCam", два "Мерліни" та один "Альбатрос 5М".

Скільки малогабаритних БпЛА нейтралізували військові

Ще 2896 повітряних об'єктів становили малогабаритні безпілотники. Крім того, українські захисники приземлили 126 російських дронів-перехоплювачів "Сокол" і "Малиш".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що полк "Аквіла" Третього армійського корпусу цілодобово прикриває українську піхоту на лінії бойового зіткнення та протидіє повітряним атакам на міста. Командир 1030-го зенітно-ракетно-артилерійського полку "Аквіла" Максим Зайченко розповідав, що в межах Третього корпусу збивають 90–95% повітряних цілей. За його словами, завдяки роботі протиповітряної оборони російській авіації довелося відсунути рубежі застосування вглиб своєї території.

Також Новини.LIVE писали, що під час операції "Вівальді" оператори безпілотників підрозділу "Хорнет" Третього армійського корпусу уразили російський бензовоз, транспорт і піхоту, які забезпечували позиції окупантів.