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Третій корпус показав, як знищували бензовози РФ під час "Вівальді"

Ua ru
1 листопада 2026 21:31
Третій армійський корпус показав відео знищення бензовоза росіян дронами Третій армійський корпус
Український військовий. Фото ілюстративне: Третій армійський корпус

Третій армійський корпус ЗСУ показав, як українські військові за допомогою ударних безпілотників знищують російську техніку та порушують логістику окупантів. Під час операції "Вівальді" оператори дронів підрозділу "Хорнет" уразили ворожий бензовоз, а також атакували транспорт і піхоту російських військ, які намагалися забезпечувати свої позиції.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Третій армійський корпус.

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Третій корпус показав знищення російського бензовоза

Українські захисники оприлюднили кадри бойової роботи операторів безпілотників підрозділу "Хорнет" під час операції "Вівальді".

За інформацією військових, ударні дрони атакували вантажний транспорт російської армії, зокрема бензовоз, який використовували для забезпечення окупаційних підрозділів.

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Військові повідомили про знищення бензовоза та ураження російської логістики. Також під удари українських безпілотників потрапила піхота противника.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що під час наступальної операції "Вівальді" українські військові захопили шістьох полонених у районі Зеленої Долини на Донеччині. Серед них виявилися двоє іноземних найманців, які воювали на боці Росії.

Також Новини.LIVE писав, що заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив про зрив російських планів щодо оточення Краматорська та Слов'янська. За його словами, операція "Вівальді" дозволила зупинити просування окупантів і відкинути їх із зайнятих позицій.

безпілотники війна в Україні FPV-дрони Третій армійський корпус операція "Вівальді"
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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