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Головна Новини дня Під час операції "Вівальді" українські військові захопили шістьох полонених

Під час операції "Вівальді" українські військові захопили шістьох полонених

Ua ru
24 жовтня 2026 18:06
Під час операції "Вівальді" ЗСУ взяли в полон шістьох російських військових
Український військовий. Фото: facebook.com/ab3.army

Під час наступальної операції "Вівальді" в районі Зеленої Долини українські військові взяли в полон шістьох бійців противника. Серед полонених, зокрема, двоє іноземних найманців.

Про це повідомив Третій армійський корпус, інформує Новини.LIVE.

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Як відбувалася операція

До взяття полонених долучилися бійці 2-го механізованого батальйону 125-ї ОВМБр із позивними Мазда й Максимус разом із побратимами. Під час першого бойового виходу вони захопили шістьох військовослужбовців противника.

Зачистка ворожих укриттів, підвалів і зруйнованих будівель також залишається частиною бойової роботи Третього армійського корпусу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розповів про психологічний вплив операції "Вівальді" на російських військових. За його словами, результати наступу важливі не лише через звільнені території та кількість полонених, а й через мотивацію українських бійців продовжувати боротьбу.

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Також Новини.LIVE писали, що 18 жовтня українські військові показали кадри звільнення населених пунктів Дерилове та Колодязі на Донеччині в межах операції "Вівальді". Бійці Сил оборони проводили наступальні дії на Лиманському напрямку, поступово повертаючи території під контроль України.

ЗСУ полонені війна в Україні Третій армійський корпус операція "Вівальді"
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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