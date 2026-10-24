В ходе операции «Вивальди» ВСУ взяли в плен шестерых российских военнослужащих

Украинский военный. Фото: facebook.com/ab3.army

В ходе наступательной операции"Вивальди" в районе Зеленой Долины украинские военные взяли в плен шестерых бойцов противника. Среди пленных, в частности, двое иностранных наемников.

Об этом сообщил Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как проходила операция

К захвату пленных присоединились бойцы 2-го механизированного батальона 125-й ОВМБр с позывными "Мазда" и "Максимус" вместе со своими сослуживцами. Во время первого боевого выхода они захватили шестерых военнослужащих противника.

Зачистка вражеских укрытий, подвалов и разрушенных зданий также остается частью боевой работы Третьего армейского корпуса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 октября заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал о психологическом воздействии операции "Вивальди" на российских военных. По его словам, результаты наступления важны не только из-за освобожденных территорий и количества пленных, но и из-за мотивации украинских бойцов продолжать борьбу.

Читайте также:

Также Новини.LIVE писали, что 18 октября украинские военные показали кадры освобождения населенных пунктов Дерилово и Колодцы в Донецкой области в рамках операции "Вивальди". Бойцы Сил обороны проводили наступательные действия на Лиманском направлении, постепенно возвращая территории под контроль Украины.