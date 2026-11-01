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Главная Новости дня Третий корпус показал, как уничтожали бензовозы РФ во время "Вивальди"

Третий корпус показал, как уничтожали бензовозы РФ во время "Вивальди"

Ua ru
1 ноября 2026 21:31
Третий корпус показал видео уничтожения бензовоза РФ с помощью дронов Третий армейский корпус
Украинский военнослужащий. Иллюстративное фото: Третий армейский корпус

Третий армейский корпус ВСУ показал, как украинские военные с помощью ударных беспилотников уничтожают российскую технику и нарушают логистику оккупантов. Во время операции "Вивальди" операторы дронов подразделения "Хорнет" поразили вражеский бензовоз, а также атаковали транспорт и пехоту российских войск, которые пытались обеспечивать свои позиции.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Третий армейский корпус.

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Третий корпус показал уничтожение российского бензовоза

Украинские защитники обнародовали кадры боевой работы операторов беспилотников подразделения "Хорнет" во время операции "Вивальди".

По информации военных, ударные дроны атаковали грузовой транспорт российской армии, в частности бензовоз, который использовали для обеспечения оккупационных подразделений.

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"Смерть в кузове и взорванный бензовоз: охота в разгаре!" — отметили в Третьем армейском корпусе.

Военные сообщили об уничтожении бензовоза и поражении российской логистики. Также под удары украинских беспилотников попала пехота противника.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во время наступательной операции "Вивальди" украинские военные захватили шестерых пленных в районе Зеленой Долины в Донецкой области. Среди них оказались двое иностранных наемников, которые воевали на стороне России.

Также Новини.LIVE писал, что заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил о срыве российских планов по окружению Краматорска и Славянска. По его словам, операция "Вивальди" позволила остановить продвижение оккупантов и отбросить их с занятых позиций.

беспилотники война в Украине FPV-дроны Третий армейский корпус операция "Вивальди"
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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