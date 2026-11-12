Российский беспилотник. Фото: Минобороны

В четверг, 12 ноября, российские войска осуществили массированную воздушную атаку, применив 143 ударных беспилотника, среди которых 66 реактивных, а также две цели S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 124 вражеских дрона и обе цели S8000, однако в воздушном пространстве еще оставались российские беспилотники.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Сообщение ВС ВСУ. Фото: zsu.gov.ua

Результаты работы ПВО 12 ноября

По информации военных, противник осуществлял атаку в течение дня — с 06:30 до 19:00. Помимо реактивных беспилотников, российская армия использовала дроны типа "Гербера" и другие модели.

По предварительным данным, украинским защитникам удалось обезвредить 60 реактивных БПЛА из 66 запущенных. Общее количество уничтоженных или подавленных воздушных целей составило 126.

На момент обнародования информации ВС ВСУ боевая работа еще продолжалась. В воздушном пространстве находились несколько вражеских беспилотников.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 10 ноября Третий армейский корпус подвел итоги работы ПВО за октябрь. В течение месяца военные обезвредили 5559 российских воздушных целей, в частности 2335 ударных беспилотников. Больше всего среди них было дронов "Молния" — 1980 единиц.

Также Новини.LIVE писал, что 8 ноября Генштаб сообщил о поражении четырех пунктов управления российскими БПЛА. Удары нанесли по объектам в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Брянской областях. Среди целей было подразделение российского центра "Рубикон" в Бердянске.