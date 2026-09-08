Погода в Україні 8 вересня: чи будуть дощі та яку чекати температуру

Люди прогулюються вулицею. Фото: Новини.LIVE

На території України у вівторок, 8 вересня, погода буде сухою та теплою. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів, а температура повітря вдень у більшості областей підніметься до +25 °С.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog повідомляє портал Новини.LIVE.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, 8 вересня на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів.

На Правобережжі вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. На Лівобережжі переважатиме північно-західний вітер швидкістю 5–10 м/с.

У нічні години температура повітря становитиме +6...+11 °С, а вдень повітря прогріється до +20...+25 °С.

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Прогноз від Meteoprog

За даними Meteoprog, у вівторок погодні умови в Україні формуватиме антициклон. Саме тому на всій території країни збережеться малохмарна та суха погода без опадів.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Уночі температура повітря коливатиметься від +8 до +13 °С, а в окремих районах північних і східних областей може знизитися до +5...+7 °С.

Вдень повітря прогріється до +21...+26 °С, а найтепліше буде у південних і західних областях України.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про прогноз погоди в Україні на весь тиждень із 7 до 13 вересня. Упродовж цього періоду переважатиме тепла погода, а в окремих регіонах температура підніматиметься до +33 °C. Однак, не оминуть українців й короткочасні дощі, грози, поривчастий вітер і тумани.

Також Новини.LIVE повідомляв, що перший місяць осені може виявитися помітно теплішим за багаторічні показники. Періоди сухої та комфортної погоди час від часу змінюватимуться дощами, грозами й нетривалими похолоданнями.