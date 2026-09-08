Погода в Україні 8 вересня: чи будуть дощі та яку чекати температуру

Потеплішає до +25 °С: яка погода буде в Україні сьогодні
На території України у вівторок, 8 вересня, погода буде сухою та теплою. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів, а температура повітря вдень у більшості областей підніметься до +25 °С.
Про це з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog повідомляє портал Новини.LIVE.
Прогноз від Укргідрометцентру
За прогнозом синоптиків, 8 вересня на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів.
На Правобережжі вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. На Лівобережжі переважатиме північно-західний вітер швидкістю 5–10 м/с.
У нічні години температура повітря становитиме +6...+11 °С, а вдень повітря прогріється до +20...+25 °С.
Прогноз від Meteoprog
За даними Meteoprog, у вівторок погодні умови в Україні формуватиме антициклон. Саме тому на всій території країни збережеться малохмарна та суха погода без опадів.
Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Уночі температура повітря коливатиметься від +8 до +13 °С, а в окремих районах північних і східних областей може знизитися до +5...+7 °С.
Вдень повітря прогріється до +21...+26 °С, а найтепліше буде у південних і західних областях України.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про прогноз погоди в Україні на весь тиждень із 7 до 13 вересня. Упродовж цього періоду переважатиме тепла погода, а в окремих регіонах температура підніматиметься до +33 °C. Однак, не оминуть українців й короткочасні дощі, грози, поривчастий вітер і тумани.
Також Новини.LIVE повідомляв, що перший місяць осені може виявитися помітно теплішим за багаторічні показники. Періоди сухої та комфортної погоди час від часу змінюватимуться дощами, грозами й нетривалими похолоданнями.