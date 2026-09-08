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Главная Новости дня Потеплеет до +25 °С: какая погода будет сегодня в Украине

Потеплеет до +25 °С: какая погода будет сегодня в Украине

Ua ru
8 сентября 2026 07:46
Погода в Украине 8 сентября: будут ли дожди и какую ждать температуру
Люди прогуливаются по улице. Фото: Новини.LIVE

На территории Украины во вторник, 8 сентября, погода будет сухой и теплой. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, а дневная температура воздуха в большинстве областей поднимется до +25 °С.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog сообщает портал Новини.LIVE.

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Погода в Украине
Прогноз погоды от Укргидрометцентра. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, 8 сентября на всей территории Украины ожидается переменная облачность без осадков.

На Правобережье ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с. На Левобережье будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

В ночные часы температура воздуха составит +6...+11 °С, а днем воздух прогреется до +20...+25 °С.

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Прогноз от Meteoprog

По данным Meteoprog, во вторник погодные условия в Украине будет формировать антициклон. Именно поэтому на всей территории страны сохранится малооблачная и сухая погода без осадков.

Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 °С, а в отдельных районах северных и восточных областей может снизиться до +5...+7 °С.

Днем воздух прогреется до +21...+26 °С, а теплее всего будет в южных и западных областях Украины.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о прогнозе погоды в Украине на всю неделю с 7 по 13 сентября. В течение этого периода будет преобладать теплая погода, а в отдельных регионах температура поднимется до +33 °C. Однако украинцев не обойдут стороной и кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер и туманы.

Также Новини.LIVE сообщал, что первый месяц осени может оказаться заметно теплее многолетних показателей. Периоды сухой и комфортной погоды время от времени будут сменяться дождями, грозами и кратковременными похолоданиями.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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