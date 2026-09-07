Прогноз погоди в Україні на 8 вересня від Укргідрометцентру

Громадський трансфорт на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у вівторок, 8 вересня, буде теплою та переважно сухою. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів, а температура повітря вдень у більшості регіонів сягатиме +20...+25 °C.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 8 вересня

За прогнозом синоптиків, опадів по всій території країни не очікується. Небо буде мінливо хмарним, а найбільше сонячних прояснень прогнозують у центральних, північних та східних областях.

Погода в Україні 8 вересня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Вітер на Правобережжі буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 метрів на секунду, а на Лівобережжі переважатиме північно-західний вітер 5–10 метрів на секунду. Сильних поривів не прогнозують.

Температура повітря вночі становитиме +6...+11 °C, а вдень підніметься до +20...+25 °C. Найтепліше буде на Закарпатті, півдні та в окремих районах південного заходу, де повітря прогріється до +24...+26 °C. У східних областях денна температура коливатиметься в межах +18...+21 °C, що зробить цей регіон найпрохолоднішим у країні.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про прогноз погоди в Україні на тиждень із 7 по 13 вересня. Синоптики очікують переважно теплу погоду, а в окремих регіонах температура підніметься до +33 °С.

Також Новини.LIVE писав про попередній прогноз на вересень, який може виявитися теплішим за кліматичну норму приблизно на 1,5–2 °C та подарує Бабине літо.