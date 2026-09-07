Прогноз погоды в Украине на 8 сентября от Укргидромета

Общественный транспорт на улицах города. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 8 сентября, будет теплой и преимущественно сухой. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, а дневная температура воздуха в большинстве регионов достигнет +20...+25 °C.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 8 сентября

По прогнозу синоптиков, осадков по всей территории страны не ожидается. Небо будет переменной облачностью, а наибольшее количество солнечных прояснений прогнозируется в центральных, северных и восточных областях.

Погода в Украине 8 сентября. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Ветер на Правобережье будет переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду, а на Левобережье будет преобладать северо-западный ветер 5–10 метров в секунду. Сильных порывов не прогнозируется.

Температура воздуха ночью составит +6...+11 °C, а днем поднимется до +20...+25 °C. Теплее всего будет в Закарпатье, на юге и в отдельных районах юго-запада, где воздух прогреется до +24...+26 °C. В восточных областях дневная температура будет колебаться в пределах +18...+21 °C, что сделает этот регион самым прохладным в стране.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о прогнозе погоды в Украине на неделю с 7 по 13 сентября. Синоптики ожидают преимущественно тёплую погоду, а в отдельных регионах температура поднимется до +33 °С.

Также Новини.LIVE писал о предварительном прогнозе на сентябрь, который может оказаться теплее климатической нормы примерно на 1,5–2 °C и подарит бабье лето.