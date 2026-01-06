Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Новини дня Порти стають легкою мішенню — чому Європі радять екраноплани

Порти стають легкою мішенню — чому Європі радять екраноплани

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 08:46
Екраноплани можуть змінити прибережну оборону Європи
Екраноплани та прибережна оборона. Фото: колаж Новини.LIVE

Засновник і CEO Mantavia, член ради директорів Augusta Investments Алессандро Річчі заявив, що традиційні морські порти в умовах сучасної війни дедалі частіше перетворюються на вразливі й передбачувані цілі, а Європі необхідно шукати альтернативні рішення для прибережної оборони. Одним із таких рішень він називає екраноплани — апарати, що працюють у зоні між морем і повітрям.

Про це Алессандро Річчі написав в авторській колонці для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чому Європі треба негайно почати використовувати екраноплани для захисту портів

За словами Річчі, наприкінці 2025 року порти вже не можуть гарантувати ані безпеки, ані швидкого реагування. Узбережжя перебуває під постійним наглядом сенсорів і розвідки, тому вирішальним стає не сам факт наявності інфраструктури, а швидкість дій. У таких умовах виграє той, хто може оперативно доставити людей або обладнання без прив'язки до стаціонарних об'єктів.

Реклама

Екраноплани, пояснює експерт, займають проміжне місце між морськими та авіаційними засобами. Вони рухаються на малій висоті над водою, здатні розвивати високу швидкість і не потребують злітно-посадкових смуг. Це дає змогу розосереджувати бази вздовж узбережжя та швидко відновлювати роботу після ударів.

Порівнюючи екраноплани з катерами, Річчі зазначає, що ключовим є не їхня максимальна швидкість, а час прибуття до точки дії. Чим раніше платформа з'являється в районі загрози, тим менше часу вона перебуває під вогнем. У випадку з гелікоптерами, за його словами, суттєвим обмеженням залишається залежність від аеродромів і висока вартість експлуатації.

Реклама

Які є нюанси з використанням екранопланів

Водночас експерт наголошує, що екраноплани не є універсальним рішенням. Вони ефективні лише за певних погодних умов і потребують чіткого планування. Найкращий результат можливий лише у поєднанні з безпілотниками, береговими сенсорами та надводними силами, що вимагає змін у військових підходах, а не лише закупівель техніки.

Серед основних напрямів застосування екранопланів Річчі називає прибережну розвідку, швидку логістику в умовах загрози для портів і доріг, підтримку морських безпілотних систем, а також захист офшорної інфраструктури.

Реклама

Для Балтійського регіону ключову роль відіграє географія архіпелагів, для Середземного моря — контроль маршрутів, а для Чорного моря — мінімізація ризиків і розосередження сил.

Окремо він звернув увагу на питання сертифікації та фінансування. За його словами, головні труднощі в Європі пов'язані не з технологіями, а з процедурами. Річчі пропонує поетапний підхід, наприклад, через пілотні проєкти, тимчасові дозволи та поступове накопичення даних щодо безпеки. Фінансування, на його думку, має поєднувати оборонні та цивільні програми.

Реклама

Коментуючи війну в Україна, експерт зазначив, що бойові дії довели факт, що море більше не є гарантією безпеки. Перевагу отримують ті системи, які здатні швидко маневрувати, розосереджуватися та відновлюватися після ударів. Саме це, за його словами, має стати основою нової європейської прибережної стратегії.

Нагадаємо, експерти також вказали, як Європа опинилась незахищеною від підводних атак та які методи вигадали хакери та пірати. 

Реклама

Також читайте, як акустичні технології повертаються в оборонну сферу та чим вона вирізняється з-поміж інших.

Європа порт інфраструктура безпека захист
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації