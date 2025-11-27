Чому акустика знову стала ключовою у виявленні дронів — пояснення експерта

Українські військові з безпілотником. Ілюстративне фото: LIBKOS

Акустичні технології знову стають ключовим інструментом у протидії сучасним дронам, які навчилися обходити радари та радіомоніторинг. Завдяки поєднанню фізики звуку й штучного інтелекту такі системи дають змогу виявляти малопомітні повітряні цілі там, де інші засоби вже не працюють.

Про це пише засновник Askalon Industries, офіцер ВМС Франції у відставці Луї Саїянс у колонці для Новини.LIVE.

Український військовий керує дроном. Ілюстративне фото: Генштаб/Facebook

Акустичні системи — знову у грі проти дронів XXI століття

Експерт зазначає, що сьогодні ми фактично повертаємо напрацювання 1940-х років, щоб відповідати на виклики 2020-х років. Проте мова не про бетонні "вуха" на узбережжі Кента, які колись слухали небо в очікуванні бомбардувальників. Йдеться про повернення до фізики звуку — тепер підсиленої штучним інтелектом.

За словами експерта, дрони навчились обходити радари та радіомоніторинг, але не можуть позбутися шуму власних гвинтів. Тож акустика — із "забутої" технології — перетворюється на важливий інструмент захисту міст, критичної інфраструктури й фронту.

Як старі "вуха" отримали нове життя

Експерт пояснює, що коли говорять про акустичне виявлення дронів, багато хто уявляє величезні звукові дзеркала, що колись шукали у небі ворожі літаки. Він зазначив, що ті системи були повільними, пасивними й залежали від людини. Винахід радара миттєво зробив їх непотрібними — і акустичні рішення на довгі роки зникли з військового арсеналу.

Тоді вони мали низку природних недоліків: невелику дальність, вплив погоди та значну роль людського фактора. Вони розраховували на великі та гучні цілі, а не на малопомітні об’єкти. Але сьогодні саме компактність і швидкість розвитку технологій повертають акустику в оборону. Замість масивних конструкцій ми отримали мобільні сенсори, що легко інтегруються в сучасну інфраструктуру.

Це стало актуальним саме після появи дронів, які повністю змінили правила гри.

Чому сучасні дрони змінюють підхід до оборони

Експерта оборонних технологій зазначає, що пластикові FPV, малі розвідувальні дрони й автономні системи можуть бути фактично невидимими для радарів і радіомоніторингу. Вони не відбивають сигналів, не випромінюють керуючих частот, а працюють через мобільний зв’язок чи навіть оптоволокно.

Він пояснює, що FPV-дрони летять без будь-яких радіопідписів, а автономні маршрути взагалі не потребують ефіру. До цього додаються юридичні обмеження на глушіння у містах, тож традиційні методи виявлення втрачають ефективність. Загроз побільшало, а робочих інструментів стає менше. Саме тому акцент переходить від "бачити" до "чути".

Повернення до основ фізики

Луї Саїянс наголошує, що фізичні закони лишаються незмінними. Щоб піднятися у повітря, дрон повинен рухати повітряні маси, а це створює звук. І він неминучий — незалежно від форми, матеріалу чи способу зв’язку.

За його словами, навіть маленький квадрокоптер має унікальний акустичний "почерк" — ритміку роботи гвинтів, яку неможливо приховати. Радар можна обманути матеріалом корпусу або формою, оптику — маскуванням, тепловізор — екрануванням. Але звук залишається. Акустика давно використовується природою: так само орієнтуються кажани, деякі тварини й навіть люди у складних умовах.

Як працює сучасна акустична система

Експерт пояснює, що сучасний акустичний сенсор — це компактний пристрій, який:

фільтрує міський шум;

класифікує загрози в реальному часі;

працює автономно, без інтернету;

розпізнає, наприклад, DJI за частки секунди та не плутає його з побутовою технікою.

Система аналізує звук аналогічно до того, як камера аналізує зображення: будує спектрограми, порівнює їх із навченою моделлю й визначає тип цілі. Алгоритми відсікають шум вітру, транспорту й міські відлуння.

Мережа з кількох сенсорів може визначати напрям і швидкість дрона, створюючи акустичну карту простору. Уся обробка здійснюється локально.

Чому "низька технологія" знову стає високою

Луї Саїянс зазначає, що повернення акустики не пов’язане з ностальгією. На його думку, причина проста: дрони навчилися обходити складні високотехнологічні системи. Іноді найефективніше рішення — це грамотне використання простих принципів.

За його словами, ефективність не обов’язково означає складність. У кібербезпеці часто працюють прості атаки; в обороні — прості й масштабовані системи. Акустика саме така: пасивна, недорога, енергоефективна і придатна до розгортання у великій кількості точок.

Експерт наголошує, що це не повернення назад, а адаптація базових принципів до нових загроз.

Нагадаємо, що в ніч проти 27 листопада російські окупанти випустили по Україні майже 150 ударних дронів.

Сьогодні стало відомо, що українські дрони Octopus виготовлятимуть у Великій Британії.