Почему акустика снова стала ключевой в обнаружении дронов — объяснение эксперта

Украинские военные с беспилотником. Иллюстративное фото: LIBKOS

Акустические технологии снова становятся ключевым инструментом в противодействии современным дронам, которые научились обходить радары и радиомониторинг. Благодаря сочетанию физики звука и искусственного интеллекта такие системы позволяют обнаруживать малозаметные воздушные цели там, где другие средства уже не работают.

Об этом пишет основатель Askalon Industries, офицер ВМС Франции в отставке Луи Саиянс в колонке для Новини.LIVE.

Украинский военный управляет дроном. Иллюстративное фото: Генштаб/Facebook

Акустические системы — снова в игре против дронов XXI века

Эксперт отмечает, что сегодня мы фактически возвращаем наработки 1940-х годов, чтобы отвечать на вызовы 2020-х годов. Однако речь не о бетонных "ушах" на побережье Кента, которые когда-то слушали небо в ожидании бомбардировщиков. Речь идет о возвращении к физике звука — теперь усиленной искусственным интеллектом.

По словам эксперта, дроны научились обходить радары и радиомониторинг, но не могут избавиться от шума собственных винтов. Поэтому акустика — из "забытой" технологии — превращается в важный инструмент защиты городов, критической инфраструктуры и фронта.

Как старые "уши" получили новую жизнь

Эксперт объясняет, что когда говорят об акустическом обнаружении дронов, многие представляют огромные звуковые зеркала, которые когда-то искали в небе вражеские самолеты. Он отметил, что те системы были медленными, пассивными и зависели от человека. Изобретение радара мгновенно сделало их ненужными — и акустические решения на долгие годы исчезли из военного арсенала.

Тогда они имели ряд естественных недостатков: небольшую дальность, влияние погоды и значительную роль человеческого фактора. Они рассчитывали на большие и громкие цели, а не на малозаметные объекты. Но сегодня именно компактность и скорость развития технологий возвращают акустику в оборону. Вместо массивных конструкций мы получили мобильные сенсоры, которые легко интегрируются в современную инфраструктуру.

Это стало актуальным именно после появления дронов, которые полностью изменили правила игры.

Почему современные дроны меняют подход к обороне

Эксперт оборонных технологий отмечает, что пластиковые FPV, малые разведывательные дроны и автономные системы могут быть фактически невидимыми для радаров и радиомониторинга. Они не отражают сигналов, не излучают управляющих частот, а работают через мобильную связь или даже оптоволокно.

Он объясняет, что FPV-дроны летят без каких-либо радиоподписей, а автономные маршруты вообще не нуждаются в эфире. К этому добавляются юридические ограничения на глушение в городах, поэтому традиционные методы обнаружения теряют эффективность. Угроз стало больше, а рабочих инструментов становится меньше. Именно поэтому акцент переходит от "видеть" к "слышать".

Возвращение к основам физики

Луи Саиянс отмечает, что физические законы остаются неизменными. Чтобы подняться в воздух, дрон должен двигать воздушные массы, а это создает звук. И он неизбежен — независимо от формы, материала или способа связи.

По его словам, даже маленький квадрокоптер имеет уникальный акустический "почерк" — ритмику работы винтов, которую невозможно скрыть. Радар можно обмануть материалом корпуса или формой, оптику — маскировкой, тепловизор — экранированием. Но звук остается. Акустика давно используется природой: так же ориентируются летучие мыши, некоторые животные и даже люди в сложных условиях.

Как работает современная акустическая система

Эксперт объясняет, что современный акустический сенсор — это компактное устройство, которое:

фильтрует городской шум;

классифицирует угрозы в реальном времени;

работает автономно, без интернета;

распознает, например, DJI за доли секунды и не путает его с бытовой техникой.

Система анализирует звук аналогично тому, как камера анализирует изображение: строит спектрограммы, сравнивает их с обученной моделью и определяет тип цели. Алгоритмы отсекают шум ветра, транспорта и городские эхосигналы.

Сеть из нескольких сенсоров может определять направление и скорость дрона, создавая акустическую карту пространства. Вся обработка осуществляется локально.

Почему "низкая технология" снова становится высокой

Луи Саиянс отмечает, что возвращение акустики не связано с ностальгией. По его мнению, причина проста: дроны научились обходить сложные высокотехнологичные системы. Иногда самое эффективное решение — это грамотное использование простых принципов.

По его словам, эффективность не обязательно означает сложность. В кибербезопасности часто работают простые атаки; в обороне — простые и масштабируемые системы. Акустика именно такая: пассивная, недорогая, энергоэффективная и пригодная к развертыванию в большом количестве точек.

Эксперт подчеркивает, что это не возврат назад, а адаптация базовых принципов к новым угрозам.

Напомним, что в ночь на 27 ноября российские оккупанты выпустили по Украине почти 150 ударных дронов.

Сегодня стало известно, что украинские дроны Octopus будут производить в Великобритании.