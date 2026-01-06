Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Порты стали легкой мишенью — почему Европе советуют экранопланы

Порты стали легкой мишенью — почему Европе советуют экранопланы

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 08:46
Экранопланы могут изменить прибрежную оборону Европы
Экранопланы и прибрежная оборона. Фото: коллаж Новости.LIVE

Основатель и CEO Mantavia, член совета директоров Augusta Investments Алессандро Риччи заявил, что традиционные морские порты в условиях современной войны все чаще превращаются в уязвимые и предсказуемые цели, а Европе необходимо искать альтернативные решения для прибрежной обороны. Одним из таких решений он называет экранопланы — аппараты, работающие в зоне между морем и воздухом.

Об этом Алессандро Риччи написал в авторской колонке для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему Европе надо немедленно начать использовать экранопланы для защиты портов

По словам Риччи, в конце 2025 года порты уже не могут гарантировать ни безопасности, ни быстрого реагирования. Побережье находится под постоянным наблюдением сенсоров и разведки, поэтому решающим становится не сам факт наличия инфраструктуры, а скорость действий. В таких условиях выигрывает тот, кто может оперативно доставить людей или оборудование без привязки к стационарным объектам.

Экранопланы, объясняет эксперт, занимают промежуточное место между морскими и авиационными средствами. Они движутся на малой высоте над водой, способны развивать высокую скорость и не требуют взлетно-посадочных полос. Это позволяет рассредоточивать базы вдоль побережья и быстро восстанавливать работу после ударов.

Сравнивая экранопланы с катерами, Риччи отмечает, что ключевым является не их максимальная скорость, а время прибытия к точке действия. Чем раньше платформа появляется в районе угрозы, тем меньше времени она находится под огнем. В случае с вертолетами, по его словам, существенным ограничением остается зависимость от аэродромов и высокая стоимость эксплуатации.

Какие есть нюансы с использованием экранопланов

В то же время эксперт отмечает, что экранопланы не являются универсальным решением. Они эффективны только при определенных погодных условиях и требуют четкого планирования. Лучший результат возможен только в сочетании с беспилотниками, береговыми сенсорами и надводными силами, что требует изменений в военных подходах, а не только закупок техники.

Среди основных направлений применения экранопланов Риччи называет прибрежную разведку, быструю логистику в условиях угрозы для портов и дорог, поддержку морских беспилотных систем, а также защиту оффшорной инфраструктуры.

Для Балтийского региона ключевую роль играет география архипелагов, для Средиземного моря — контроль маршрутов, а для Черного моря — минимизация рисков и рассредоточение сил.

Отдельно он обратил внимание на вопросы сертификации и финансирования. По его словам, главные трудности в Европе связаны не с технологиями, а с процедурами. Риччи предлагает поэтапный подход, например, через пилотные проекты, временные разрешения и постепенное накопление данных по безопасности. Финансирование, по его мнению, должно сочетать оборонные и гражданские программы.

Комментируя войну в Украине, эксперт отметил, что боевые действия доказали факт, что море больше не является гарантией безопасности. Преимущество получают те системы, которые способны быстро маневрировать, рассредотачиваться и восстанавливаться после ударов. Именно это, по его словам, должно стать основой новой европейской прибрежной стратегии.

Напомним, эксперты также указали, как Европа оказалась незащищенной от подводных атак и какие методы придумали хакеры и пираты.

Также читайте, как акустические технологии возвращаются в оборонную сферу и чем она отличается от других.

Европа порт инфраструктура безопасность защита
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации