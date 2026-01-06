Экранопланы могут изменить прибрежную оборону Европы

Экранопланы и прибрежная оборона. Фото: коллаж Новости.LIVE

Основатель и CEO Mantavia, член совета директоров Augusta Investments Алессандро Риччи заявил, что традиционные морские порты в условиях современной войны все чаще превращаются в уязвимые и предсказуемые цели, а Европе необходимо искать альтернативные решения для прибрежной обороны. Одним из таких решений он называет экранопланы — аппараты, работающие в зоне между морем и воздухом.

Об этом Алессандро Риччи написал в авторской колонке для Новини.LIVE.

По словам Риччи, в конце 2025 года порты уже не могут гарантировать ни безопасности, ни быстрого реагирования. Побережье находится под постоянным наблюдением сенсоров и разведки, поэтому решающим становится не сам факт наличия инфраструктуры, а скорость действий. В таких условиях выигрывает тот, кто может оперативно доставить людей или оборудование без привязки к стационарным объектам.

Экранопланы, объясняет эксперт, занимают промежуточное место между морскими и авиационными средствами. Они движутся на малой высоте над водой, способны развивать высокую скорость и не требуют взлетно-посадочных полос. Это позволяет рассредоточивать базы вдоль побережья и быстро восстанавливать работу после ударов.

Сравнивая экранопланы с катерами, Риччи отмечает, что ключевым является не их максимальная скорость, а время прибытия к точке действия. Чем раньше платформа появляется в районе угрозы, тем меньше времени она находится под огнем. В случае с вертолетами, по его словам, существенным ограничением остается зависимость от аэродромов и высокая стоимость эксплуатации.

Какие есть нюансы с использованием экранопланов

В то же время эксперт отмечает, что экранопланы не являются универсальным решением. Они эффективны только при определенных погодных условиях и требуют четкого планирования. Лучший результат возможен только в сочетании с беспилотниками, береговыми сенсорами и надводными силами, что требует изменений в военных подходах, а не только закупок техники.

Среди основных направлений применения экранопланов Риччи называет прибрежную разведку, быструю логистику в условиях угрозы для портов и дорог, поддержку морских беспилотных систем, а также защиту оффшорной инфраструктуры.

Для Балтийского региона ключевую роль играет география архипелагов, для Средиземного моря — контроль маршрутов, а для Черного моря — минимизация рисков и рассредоточение сил.

Отдельно он обратил внимание на вопросы сертификации и финансирования. По его словам, главные трудности в Европе связаны не с технологиями, а с процедурами. Риччи предлагает поэтапный подход, например, через пилотные проекты, временные разрешения и постепенное накопление данных по безопасности. Финансирование, по его мнению, должно сочетать оборонные и гражданские программы.

Комментируя войну в Украине, эксперт отметил, что боевые действия доказали факт, что море больше не является гарантией безопасности. Преимущество получают те системы, которые способны быстро маневрировать, рассредотачиваться и восстанавливаться после ударов. Именно это, по его словам, должно стать основой новой европейской прибрежной стратегии.

