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Головна Новини дня Понад 356 тисяч уражених цілей: Зеленський нагородив бійців СБС

Понад 356 тисяч уражених цілей: Зеленський нагородив бійців СБС

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 22:22
Понад 356 тисяч уражених цілей: Зеленський нагородив бійців СБС
Президент Володимир Зеленський під час нагородження бійців СБС. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся з бійцями Сил безпілотних систем та вручив їм державні нагороди і бойові прапори. Також керівник держави передав орден "Золота Зірка" родині загиблого Героя України посмертно. На цій зустрічі президент озвучив нові цифри про роботу наших операторів дронів на фронті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента України.

Величезна кількість знищених цілей

Новий рід військ показує круті результати і випалює техніку окупантів у величезних масштабах.

Понад 356 тисяч уражених цілей: Зеленський нагородив бійців СБС - фото 1
Військовослужбовець вітає Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. Фото: ОП

"Кількість уражених російських цілей завдяки нашим СБС ЗСУ — вже сотні тисяч на рік, і тільки за минулий рік відсьогодні — червень до червня — це більш ніж 356 тисяч уражених російських цілей", — повідомив Володимир  Зеленський.

Понад 356 тисяч уражених цілей: Зеленський нагородив бійців СБС - фото 2
Володимир Зеленський нагороджує бійця Сил безпілотних систем. Фото: ОП

Такі технології дозволяють не просто нищити бази ворога на великій глибині, а й щодня рятувати життя наших солдатів в окопах.

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Подяка бійцям СБС

Президент подякував усьому складу СБС, окремо згадавши відомого командира підрозділу з позивним "Мадяр".

Понад 356 тисяч уражених цілей: Зеленський нагородив бійців СБС - фото 3
Бійців Сил безпілотних систем. Фото: ОП

"Пишаюся кожним і кожною, хто служить в СБС, від солдатів та сержантів до Мадяра та всіх командирів. І обовʼязково памʼятаємо кожного українського воїна, який своє життя віддав, щоб Україна могла жити і бути незалежною та сильною", — підкреслив президент.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Володимир Зеленський підписав офіційний указ про створення нового щорічного свята — Дня Сил безпілотних систем, який відтепер відзначатимуть 11 червня.

Також ми писали, що заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін попередив про початок нового етапу атак БПЛА з боку РФ, оскільки через відсутність результатів на передовій окупанти планують активізувати удари по мирних містах і цивільній інфраструктурі.

Володимир Зеленський нагорода Сили безпілотних систем ЗСУ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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