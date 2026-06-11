Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Более 356 тысяч пораженных целей: Зеленский наградил бойцов СБС

Более 356 тысяч пораженных целей: Зеленский наградил бойцов СБС

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 22:22
Более 356 тысяч пораженных целей: Зеленский наградил бойцов СБС
Президент Владимир Зеленский во время награждения бойцов СБС. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский встретился с бойцами Сил беспилотных систем и вручил им государственные награды и боевые знамена. Также глава государства вручил орден "Золотая звезда" семье погибшего Героя Украины посмертно. На этой церемонии президент озвучил новые цифры о работе наших операторов дронов на фронте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента Украины.

Огромное количество уничтоженных целей

Новый род войск показывает крутые результаты и уничтожает технику оккупантов в огромных масштабах.

Более 356 тысяч пораженных целей: Зеленский наградил бойцов СБС - фото 1
Военнослужащий приветствует Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Фото: ОП

"Количество пораженных российских целей благодаря нашим СБС ВСУ — уже сотни тысяч в год, и только за прошлый год с сегодняшнего дня — с июня по июнь — это более 356 тысяч пораженных российских целей", — сообщил Владимир Зеленский.

Более 356 тысяч пораженных целей: Зеленский наградил бойцов СБС - фото 2
Владимир Зеленский награждает бойца Сил беспилотных систем. Фото: ОП

Такие технологии позволяют не просто уничтожать базы врага на большой глубине, но и ежедневно спасать жизни наших солдат в окопах.

Читайте также:

Благодарность бойцам СБС

Президент поблагодарил весь состав СБС, отдельно упомянув известного командира подразделения с позывным "Мадяр".

Более 356 тысяч пораженных целей: Зеленский наградил бойцов СБС - фото 3
Бойцы Сил беспилотных систем. Фото: ОП

"Горжусь каждым и каждой, кто служит в СБС, от солдат и сержантов до Мадяра и всех командиров. И обязательно помним каждого украинского воина, который отдал свою жизнь, чтобы Украина могла жить и быть независимой и сильной", — подчеркнул президент.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Владимир Зеленский подписал официальный указ о создании нового ежегодного праздника — Дня Сил беспилотных систем, который отныне будут отмечать 11 июня.

Также мы писали, что заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин предупредил о начале нового этапа атак БПЛА со стороны РФ, поскольку из-за отсутствия результатов на передовой оккупанты планируют активизировать удары по мирным городам и гражданской инфраструктуре.

Владимир Зеленский награда Силы беспилотных систем ВСУ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации