Более 356 тысяч пораженных целей: Зеленский наградил бойцов СБС

Президент Владимир Зеленский во время награждения бойцов СБС. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский встретился с бойцами Сил беспилотных систем и вручил им государственные награды и боевые знамена. Также глава государства вручил орден "Золотая звезда" семье погибшего Героя Украины посмертно. На этой церемонии президент озвучил новые цифры о работе наших операторов дронов на фронте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента Украины.

Огромное количество уничтоженных целей

Новый род войск показывает крутые результаты и уничтожает технику оккупантов в огромных масштабах.

Военнослужащий приветствует Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Фото: ОП

"Количество пораженных российских целей благодаря нашим СБС ВСУ — уже сотни тысяч в год, и только за прошлый год с сегодняшнего дня — с июня по июнь — это более 356 тысяч пораженных российских целей", — сообщил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский награждает бойца Сил беспилотных систем. Фото: ОП

Такие технологии позволяют не просто уничтожать базы врага на большой глубине, но и ежедневно спасать жизни наших солдат в окопах.

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Благодарность бойцам СБС

Президент поблагодарил весь состав СБС, отдельно упомянув известного командира подразделения с позывным "Мадяр".

Бойцы Сил беспилотных систем. Фото: ОП

"Горжусь каждым и каждой, кто служит в СБС, от солдат и сержантов до Мадяра и всех командиров. И обязательно помним каждого украинского воина, который отдал свою жизнь, чтобы Украина могла жить и быть независимой и сильной", — подчеркнул президент.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Владимир Зеленский подписал официальный указ о создании нового ежегодного праздника — Дня Сил беспилотных систем, который отныне будут отмечать 11 июня.

Также мы писали, что заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин предупредил о начале нового этапа атак БПЛА со стороны РФ, поскольку из-за отсутствия результатов на передовой оккупанты планируют активизировать удары по мирным городам и гражданской инфраструктуре.