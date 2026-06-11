Зеленський подякував воїнам СБС за влучні атаки на сотні кілометрів

Військовослужбовець ЗСУ запускає дрон. Фото: Сили безпілотних систем

В Україні 11 червня відтепер щорічно відзначатимуть День Сил безпілотних систем. Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців СБС і наголосив, що саме завдяки високій точності роботи українських операторів безпілотників щомісячні втрати російської армії вже давно перевищують 30 тисяч військових убитими та пораненими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського в соцмережах.

День Сил безпілотних систем в Україні відзначають 11 червня

В українському календарі військових свят офіційно з'явилася нова дата. Відсьогодні, 11 червня, в державі щорічно відзначатимуть День Сил безпілотних систем. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що безпілотні технології стали невіддільною частиною ведення бойових дій і повністю змінили уявлення про те, як ведеться сучасна війна.

"Сьогодні ми вперше відзначаємо День Сил безпілотних систем, і відтепер 11 червня щороку буде днем нашої вдячності воїнам СБС", — заявив глава держави.

За словами Президента, українські дрони наразі демонструють високу ефективність на абсолютно різних рівнях фронту. Військові успішно виконують завдання безпосередньо в зонах бойових зіткнень, а також уражають стратегічні об'єкти загарбників на відстані сотень кілометрів вглиб російської території.

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"Без дронів неможливо вже уявити сучасну війну, і українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях: від виконання завдань на фронті до ураження важливих об’єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території. Все це фіксується, і саме завдяки точності та майстерності наших операторів втрати Росії вже давно перейшли за 30 тисяч вбитих і поранених на місяць", — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також подякував усім військовослужбовцям, які пов'язали свою службу із Силами безпілотних систем. Окрему вдячність він висловив фахівцям, які займаються розробкою та впровадженням нових технологій, що забезпечують українській армії перевагу на полі бою та посилюють безпеку країни.

"Дякую кожному й кожній, хто служить у Силах безпілотних систем, хто розвиває українські технології та працює заради нашої переваги на полі бою. Дякую всім, хто робить так, щоб можливості Росії ставали меншими і щоб нашої безпеки було більше", — підсумував президент.

Новини.LIVE повідомляли 5 червня, що українські військові з 1-го окремого центру СБС провели успішну спецоперацію нового типу на Донецькому напрямку. Завдяки цьому Сили безпілотних систем заблокували логістику російських військ безпосередньо в районі Донецького аеропорту. Цю територію окупаційна армія тривалий час експлуатувала для базування розрахунків ударних дронів та збереження техніки.

Також нещодавно на озброєння Сил безпілотних систем ЗСУ надійшли нові дрони-перехоплювачі LITAVR виробництва F-Drones, призначені для полювання на ворожі повітряні цілі. Апарат адаптований для знищення безпілотників типу "Шахед".