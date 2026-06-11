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Главная Новости дня Зеленский поблагодарил бойцов СБС за точные удары на сотни километров

Зеленский поблагодарил бойцов СБС за точные удары на сотни километров

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 10:37
Зеленский поблагодарил бойцов СБС за точные удары на сотни километров
Военнослужащий ВСУ запускает дрон. Фото: Силы беспилотных систем

В Украине с 11 июня отныне ежегодно будут отмечать День Сил беспилотных систем. Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих СБС и подчеркнул, что именно благодаря высокой точности работы украинских операторов беспилотников ежемесячные потери российской армии уже давно превышают 30 тысяч военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в соцсетях.

День Сил беспилотных систем в Украине отмечают 11 июня

В украинском календаре военных праздников официально появилась новая дата. С сегодняшнего дня, 11 июня, в стране ежегодно будут отмечать День Сил беспилотных систем. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что беспилотные технологии стали неотъемлемой частью ведения боевых действий и полностью изменили представление о том, как ведется современная война.

"Сегодня мы впервые отмечаем День Сил беспилотных систем, и отныне 11 июня каждый год будет днем нашей благодарности воинам СБС", — заявил глава государства.

По словам Президента, украинские дроны в настоящее время демонстрируют высокую эффективность на совершенно разных уровнях фронта. Военные успешно выполняют задачи непосредственно в зонах боевых столкновений, а также поражают стратегические объекты захватчиков на расстоянии сотен километров вглубь российской территории.

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"Без дронов уже невозможно представить современную войну, и украинские беспилотные системы успешно работают на разных уровнях: от выполнения задач на фронте до поражения важных объектов врага за сотни километров вглубь его территории. Все это фиксируется, и именно благодаря точности и мастерству наших операторов потери России уже давно превысили 30 тысяч убитых и раненых в месяц", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также поблагодарил всех военнослужащих, которые связали свою службу с Силами беспилотных систем. Отдельную благодарность он выразил специалистам, занимающимся разработкой и внедрением новых технологий, которые обеспечивают украинской армии преимущество на поле боя и укрепляют безопасность страны.

"Спасибо каждому и каждой, кто служит в Силах беспилотных систем, кто развивает украинские технологии и работает ради нашего преимущества на поле боя. Спасибо всем, кто делает так, чтобы возможности России уменьшались, а нашей безопасности становилось больше", — подытожил президент.

Новини.LIVE сообщали 5 июня, что украинские военные из 1-го отдельного центра СБС провели успешную спецоперацию нового типа на Донецком направлении. Благодаря этому Силы беспилотных систем заблокировали логистику российских войск непосредственно в районе Донецкого аэропорта. Эту территорию оккупационная армия длительное время использовала для базирования расчетов ударных дронов и хранения техники.

Также недавно на вооружение Сил беспилотных систем ВСУ поступили новые дроны-перехватчики LITAVR производства F-Drones, предназначенные для охоты на вражеские воздушные цели. Аппарат адаптирован для уничтожения беспилотников типа «Шахед».

Владимир Зеленский ВСУ Силы беспилотных систем ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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