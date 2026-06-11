Зеленский поблагодарил бойцов СБС за точные удары на сотни километров

Военнослужащий ВСУ запускает дрон. Фото: Силы беспилотных систем

В Украине с 11 июня отныне ежегодно будут отмечать День Сил беспилотных систем. Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих СБС и подчеркнул, что именно благодаря высокой точности работы украинских операторов беспилотников ежемесячные потери российской армии уже давно превышают 30 тысяч военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в соцсетях.

День Сил беспилотных систем в Украине отмечают 11 июня

В украинском календаре военных праздников официально появилась новая дата. С сегодняшнего дня, 11 июня, в стране ежегодно будут отмечать День Сил беспилотных систем. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что беспилотные технологии стали неотъемлемой частью ведения боевых действий и полностью изменили представление о том, как ведется современная война.

"Сегодня мы впервые отмечаем День Сил беспилотных систем, и отныне 11 июня каждый год будет днем нашей благодарности воинам СБС", — заявил глава государства.

По словам Президента, украинские дроны в настоящее время демонстрируют высокую эффективность на совершенно разных уровнях фронта. Военные успешно выполняют задачи непосредственно в зонах боевых столкновений, а также поражают стратегические объекты захватчиков на расстоянии сотен километров вглубь российской территории.

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"Без дронов уже невозможно представить современную войну, и украинские беспилотные системы успешно работают на разных уровнях: от выполнения задач на фронте до поражения важных объектов врага за сотни километров вглубь его территории. Все это фиксируется, и именно благодаря точности и мастерству наших операторов потери России уже давно превысили 30 тысяч убитых и раненых в месяц", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также поблагодарил всех военнослужащих, которые связали свою службу с Силами беспилотных систем. Отдельную благодарность он выразил специалистам, занимающимся разработкой и внедрением новых технологий, которые обеспечивают украинской армии преимущество на поле боя и укрепляют безопасность страны.

"Спасибо каждому и каждой, кто служит в Силах беспилотных систем, кто развивает украинские технологии и работает ради нашего преимущества на поле боя. Спасибо всем, кто делает так, чтобы возможности России уменьшались, а нашей безопасности становилось больше", — подытожил президент.

Новини.LIVE сообщали 5 июня, что украинские военные из 1-го отдельного центра СБС провели успешную спецоперацию нового типа на Донецком направлении. Благодаря этому Силы беспилотных систем заблокировали логистику российских войск непосредственно в районе Донецкого аэропорта. Эту территорию оккупационная армия длительное время использовала для базирования расчетов ударных дронов и хранения техники.

Также недавно на вооружение Сил беспилотных систем ВСУ поступили новые дроны-перехватчики LITAVR производства F-Drones, предназначенные для охоты на вражеские воздушные цели. Аппарат адаптирован для уничтожения беспилотников типа «Шахед».