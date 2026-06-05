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Сили СБС України взяли під вогневий контроль донецький аеропорт

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 00:08
Сили СБС України взяли під вогневий контроль донецький аеропорт
Зруйнований термінал Донецького аеропорту. Фото: Getty Images

Донецький аеропорт перебуває під вогневим контролем українських Сил безпілотних систем. Російські війська використовували територію аеродрому як логістичний вузол і майданчик для запуску ударних безпілотників. Українські оператори дронів завдають ударів по техніці, складах, розрахунках та елементах військової інфраструктури противника.

Це підтвердив 1-й окремий центр СБС, який провів операцію нового типу на цьому напрямку, повідомляють Новини.LIVE.

Що відбувається в районі ДАП

У СБС заявили, що під ураження потрапляють пускові установки безпілотників, транспортні засоби, паливозаправники, інженерна техніка, позиції протиповітряної оборони та склади. У підрозділі наголосили, що операцію проводять обмеженими силами, проте вона вже впливає на можливості російських військ використовувати об'єкт для забезпечення бойових дій. За оцінкою військових, це дало змогу порушити плани противника на цій ділянці фронту.

Донецький аеропорт залишається одним із найвідоміших об'єктів війни між Україною та Росією. Після багатомісячних боїв у 2014-2015 роках він опинився під російською окупацією і відтоді неодноразово використовувався військовими РФ. У СБС зазначили, що ще донедавна з території летовища планувалися атаки по українських містах, однак тепер його повноцінне функціонування для російських сил стає значно складнішим.

У підрозділі назвали подію прикладом асиметричної операції, під час якої вдалося вплинути на дії противника без залучення значних ресурсів. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі об'єкта і завдавати ударів по виявлених цілях.

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Донецьк війна в Україні Сили безпілотних систем ЗСУ
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
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