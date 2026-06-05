Силы СБС Украины взяли под огневой контроль донецкий аэропорт

Разрушенный терминал Донецкого аэропорта. Фото: Getty Images

Донецкий аэропорт находится под огневым контролем украинских Сил беспилотных систем. Российские войска использовали территорию аэродрома как логистический узел и площадку для запуска ударных беспилотников. Украинские операторы дронов наносят удары по технике, складам, расчетам и элементам военной инфраструктуры противника.

Это подтвердил 1-й отдельный центр СБС, который провел операцию нового типа на этом направлении, сообщают Новини.LIVE.

Что происходит в районе ДАП

В СБС заявили, что под поражение попадают пусковые установки беспилотников, транспортные средства, топливозаправщики, инженерная техника, позиции противовоздушной обороны и склады. В подразделении подчеркнули, что операция проводится ограниченными силами, однако уже оказывает влияние на возможности российских войск использовать объект для обеспечения боевых действий. По оценке военных, это позволило нарушить планы противника на данном участке фронта.

Донецкий аэропорт остается одним из наиболее известных объектов войны между Украиной и Россией. После многомесячных боев в 2014–2015 годах он оказался под российской оккупацией и с тех пор неоднократно использовался военными РФ. В СБС отметили, что еще недавно с территории аэродрома планировались атаки по украинским городам, однако теперь его полноценное функционирование для российских сил становится значительно сложнее.

В подразделении назвали произошедшее примером асимметрической операции, в ходе которой удалось повлиять на действия противника без привлечения значительных ресурсов. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе объекта и наносить удары по выявленным целям.

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