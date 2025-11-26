ЗСУ далекобійними ударами знищили унікальні літаки РФ — що про них відомо

Унікальний літак розвідки РФ А-100ЛЛ. Фото: росЗМІ

Українська далекобійна атака по російському авіазаводу "ТАНТК ім. Берієва" в Таганрозі виявилася ще більш результативною, ніж вважалося. Окрім знищення унікального експериментального літака А-60 з бойовим лазером, підтверджено ураження ще одного важливого борту — дослідного літака А-100ЛЛ. Це може остаточно добити російську програму із заміни літаків ДРЛВ А-50.

Про це повідомляє видання Defense Express, посилаючись на супутникові знімки OSINT-спільноти "Гарбуз".

А-100ЛЛ — випробувальний стенд для російського "довгобуду"

Аналіз супутникових знімків, опублікованих OSINT-спільнотою "Гарбуз", підтвердив масштаб ураження. Атака, у якій було використано ракето-дрони "Барс" та крилаті ракети "Нептун", пошкодила не лише А-60, а й літак, позначений як Ил-76. Однак, супутникові знімки, зроблені до атаки, дозволили ідентифікувати його як А-100ЛЛ.

"На них чудово видно результат цього напряму комбінованої атаки, в якій було використано ракето-дрони "Барс" та крилаті ракети "Нептун"", — пише видання.

На те, що це літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ), вказує антена радіолокаційної станції над його крилом. Відрізнити його від А-50 дозволила додаткова антена, розташована над кабіною пілотів.

А-100ЛЛ (летюча лабораторія) був фактично наземним стендом для випробування всіх систем літака ДРЛВ А-100 "Прем'єр", який мав прийти на заміну радянським А-50. Його роль була вкрай важливою: на ньому проводився цілий ряд робіт з випробувань та оцінок обладнання для справжнього літака.

Удар, що добив програму модернізації А-50

Вражені розвідувальні літаки РФ. Фото: Defense Express

Defense Express наголошує, що знищення А-100ЛЛ завдало Росії значно більших збитків, ніж втрата самого літака.

"І без такого випробувального стенда всі ці роботи будуть якісно посунуті у строках і саме тому ворожі збитки після втрати А-100ЛЛ у РФ значно більші, ніж втрата літака", — зазначає видання.

Програма створення А-100 "Прем'єр" і так балансувала на межі закриття, попри обіцянки поставити перші літаки ще у 2016 році. Знищення випробувального стенда, ймовірно, остаточно добиває цю багаторічну російську програму.

Нагадаємо, українські підрозділи завдали низки успішних ударів по стратегічних військово-промислових об'єктах РФ у ніч проти 25 листопада. Внаслідок атаки було знищено експериментальний літак та важливі стратегічні цілі.

Також підрозділи Сил оборони України здійснили повторний удар по Рязанському нафтопереробному заводу. Після влучання в об’єкт виникла пожежа в районі установок вторинної переробки нафти.