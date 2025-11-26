Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Подвійний удар по Таганрогу — знищено унікальні А-60 та А-100ЛЛ

Подвійний удар по Таганрогу — знищено унікальні А-60 та А-100ЛЛ

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 03:08
Оновлено: 02:03
ЗСУ далекобійними ударами знищили унікальні літаки РФ — що про них відомо
Унікальний літак розвідки РФ А-100ЛЛ. Фото: росЗМІ

Українська далекобійна атака по російському авіазаводу "ТАНТК ім. Берієва" в Таганрозі виявилася ще більш результативною, ніж вважалося. Окрім знищення унікального експериментального літака А-60 з бойовим лазером, підтверджено ураження ще одного важливого борту — дослідного літака А-100ЛЛ. Це може остаточно добити російську програму із заміни літаків ДРЛВ А-50.

Про це повідомляє видання Defense Express, посилаючись на супутникові знімки OSINT-спільноти "Гарбуз".

Реклама
Читайте також:

А-100ЛЛ — випробувальний стенд для російського "довгобуду"

Аналіз супутникових знімків, опублікованих OSINT-спільнотою "Гарбуз", підтвердив масштаб ураження. Атака, у якій було використано ракето-дрони "Барс" та крилаті ракети "Нептун", пошкодила не лише А-60, а й літак, позначений як Ил-76. Однак, супутникові знімки, зроблені до атаки, дозволили ідентифікувати його як А-100ЛЛ.

"На них чудово видно результат цього напряму комбінованої атаки, в якій було використано ракето-дрони "Барс" та крилаті ракети "Нептун"", — пише видання.

На те, що це літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ), вказує антена радіолокаційної станції над його крилом. Відрізнити його від А-50 дозволила додаткова антена, розташована над кабіною пілотів.

А-100ЛЛ (летюча лабораторія) був фактично наземним стендом для випробування всіх систем літака ДРЛВ А-100 "Прем'єр", який мав прийти на заміну радянським А-50. Його роль була вкрай важливою: на ньому проводився цілий ряд робіт з випробувань та оцінок обладнання для справжнього літака.

Удар, що добив програму модернізації А-50

Подвійний удар по Таганрогу — знищено унікальні А-60 та А-100ЛЛ - фото 1
Вражені розвідувальні літаки РФ. Фото: Defense Express

Defense Express наголошує, що знищення А-100ЛЛ завдало Росії значно більших збитків, ніж втрата самого літака.

"І без такого випробувального стенда всі ці роботи будуть якісно посунуті у строках і саме тому ворожі збитки після втрати А-100ЛЛ у РФ значно більші, ніж втрата літака", — зазначає видання.

Програма створення А-100 "Прем'єр" і так балансувала на межі закриття, попри обіцянки поставити перші літаки ще у 2016 році. Знищення випробувального стенда, ймовірно, остаточно добиває цю багаторічну російську програму.

Нагадаємо, українські підрозділи завдали низки успішних ударів по стратегічних військово-промислових об'єктах РФ у ніч проти 25 листопада. Внаслідок атаки було знищено експериментальний літак та важливі стратегічні цілі.

Також підрозділи Сил оборони України здійснили повторний удар по Рязанському нафтопереробному заводу. Після влучання в об’єкт виникла пожежа в районі установок вторинної переробки нафти. 

ЗСУ літаки війна в Україні атака втрати окупантів
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації