ВСУ дальнобойными ударами уничтожили уникальные самолеты РФ — что о них известно

Двойной удар по Таганрогу — уничтожены уникальные А-60 и А-100ЛЛ
Украинская дальнобойная атака по российскому авиазаводу "ТАНТК им. Бериева" в Таганроге оказалась еще более результативной, чем считалось. Кроме уничтожения уникального экспериментального самолета А-60 с боевым лазером, подтверждено поражение еще одного важного борта - опытного самолета А-100ЛЛ. Это может окончательно добить российскую программу по замене самолетов ДРЛО А-50.
Об этом сообщает издание Defense Express, ссылаясь на спутниковые снимки OSINT-сообщества "Гарбуз".
А-100ЛЛ — испытательный стенд для российского "долгостроя"
Анализ спутниковых снимков, опубликованных OSINT-сообществом "Гарбуз", подтвердил масштаб поражения. Атака, в которой были использованы ракето-дроны "Барс" и крылатые ракеты "Нептун", повредила не только А-60, но и самолет, обозначенный как Ил-76. Однако, спутниковые снимки, сделанные до атаки, позволили идентифицировать его как А-100ЛЛ.
"На них прекрасно видно результат этого направления комбинированной атаки, в которой были использованы ракето-дроны "Барс" и крылатые ракеты "Нептун"", — пишет издание.
На то, что это самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), указывает антенна радиолокационной станции над его крылом. Отличить его от А-50 позволила дополнительная антенна, расположенная над кабиной пилотов.
А-100ЛЛ (летающая лаборатория) был фактически наземным стендом для испытания всех систем самолета ДРЛО А-100 "Премьер", который должен был прийти на замену советским А-50. Его роль была крайне важной: на нем проводился целый ряд работ по испытаниям и оценкам оборудования для настоящего самолета.
Удар, который добил программу модернизации А-50
Defense Express отмечает, что уничтожение А-100ЛЛ нанесло России значительно больший ущерб, чем потеря самого самолета.
"И без такого испытательного стенда все эти работы будут качественно сдвинуты в сроках и именно поэтому вражеские убытки после потери А-100ЛЛ в РФ значительно больше, чем потеря самолета", — отмечает издание.
Программа создания А-100 "Премьер" и так балансировала на грани закрытия, несмотря на обещания поставить первые самолеты еще в 2016 году. Уничтожение испытательного стенда, вероятно, окончательно добивает эту многолетнюю российскую программу.
Напомним, украинские подразделения нанесли ряд успешных ударов по стратегическим военно-промышленным объектам РФ в ночь на 25 ноября. В результате атаки был уничтожен экспериментальный самолет и важные стратегические цели.
Также подразделения Сил обороны Украины осуществили повторный удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу. После попадания в объект возник пожар в районе установок вторичной переработки нефти.
