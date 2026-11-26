Президент США Дональд Трамп та кремлівський диктатор Воодимир Путін. Фото: Reuters

Запропоновані США гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО може затягнути війну на роки через складні умови. Переговори про завершення війни впираються у жорсткі вимоги Москви, які суперечать планам Заходу. Російські посадовці наполягають, щоб українська армія вийшла з підконтрольних Києву районів Донбасу ще до припинення вогню та початку мирного діалогу.

Про це йдеться в аналітиці дослідників Інституту вивчення війни, передає Новини.LIVE.

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Гарантії безпеки для України можуть затягнути країну у війну на роки

Американська сторона розкрила деталі майбутніх безпекових домовленостей, які пропонують Києву в межах мирного врегулювання. Так 20 листопада учасники переговорів повідомили про два варіанти, які обговорюють у США. Там пропонують, що Україна поступається контролем над Донбасом в обмін на повноцінний вступ до НАТО або ж сторони заморожують нинішню лінію фронту в обмін на гарантії безпеки. Ще раніше, 9 листопада, держсекретар США Марко Рубіо зауважив, що запропонований Заходом захист має схвалити Росія.

Колишній старший радник президента США Джаред Кушнер 19 листопада розповів, що Вашингтон переконав Москву погодитися на гарантії для України за принципом статті 5 НАТО. Вона зобов'язує союзників у разі нападу на одного з членів вживати "таких заходів, які вона вважає необхідними, включаючи застосування збройної сили".

Проте 22 листопада Кушнер уточнив, що президент США Дональд Трамп проведе ці домовленості через конституційні процедури та Конгрес лише якщо він вважатиме, що інтереси явно служать національним інтересам Америки, і що ширші домовленості щодо безпеки мінімізують необхідність застосування гарантій. Крім того, українське питання розглядатимуть виключно разом із новою повоєнною системою безпеки в Європі.

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Але аналітики ISW вважають, що такий механізм може надовго заблокувати реальний захист для України. Щоб домовленості запрацювали, їх мають одночасно підтримати Конгрес США, Москва та всі європейські держави, а сам Трамп мусить бути впевненим, що застосовувати гарантії не доведеться. Узгодити всі ці позиції вкрай важко, тож процес ризикує затягнутися або взагалі зірватися.

Чого вимагає Москва і як відповідає НАТО

Російська влада відхиляє майже всі дієві гарантії для Києва, зокрема виступа проти розміщення іноземних військових на території України. Водночас Москва прив'язує припинення війни до перегляду безпеки в усій Європі та повертається до своїх вимог грудня 2021 року. Путін вимагає вивести війська і зброю НАТО з країн, які вступили до Альянсу після 1997 року.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте 23 листопада прямо відкинув ці претензії та наголосив, що повернення блоку до кордонів 1997 року просто неможливо.

Окремо Кремль наполягає, щоб Україна вивела війська з підконтрольних їй районів Донбасу ще до припинення вогню та початку будь-яких серйозних розмов про мир.

При цьому Москва подає це не як частину фінального договору, а як попередню умову для старту переговорів. Якби Київ погодився на такий крок, українській армії довелося б залишити свій укріплений оборонний пояс на фронті ще до отримання будь-яких гарантій безпеки. Водночас російські війська не можуть захопити решту Донбасу з 2022 року, хоча це залишається головною метою Володимира Путіна, і за теперішнього рівня підтримки України шансів зробити це силою у Росії немає.

Новини.LIVE повідомляли, що навіть після контактів спецпредставників президента США Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним і російською делегацією територіальне питання в переговорах так і не зрушило з місця. Проте, як зазначив Кушнер, Росія не проти обговорювати гарантії безпеки для України за аналогією з п'ятою статтею НАТО.

Водночас Київ наполягає на залученні Європи до подальших домовленостей. У середу, 25 листопада, після розмови з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною, Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від США пропозицій щодо дати наступного раунду перемовин.