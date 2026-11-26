Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Предложенные США гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО могут затянуть войну на годы из-за сложных условий. Переговоры о завершении войны упираются в жесткие требования Москвы, которые противоречат планам Запада. Российские чиновники настаивают на том, чтобы украинская армия вышла из подконтрольных Киеву районов Донбасса еще до прекращения огня и начала мирного диалога.

Об этом говорится в аналитике исследователей Института изучения войны, передает Новини.LIVE.

Реклама

Гарантии безопасности для Украины могут втянуть страну в войну на долгие годы

Американская сторона раскрыла детали будущих договоренностей по безопасности, которые предлагают Киеву в рамках мирного урегулирования. Так, 20 ноября участники переговоров сообщили о двух вариантах, которые обсуждаются в США. Там предлагается, чтобы Украина уступила контроль над Донбассом в обмен на полноценное вступление в НАТО, либо же стороны заморозили нынешнюю линию фронта в обмен на гарантии безопасности. Еще ранее, 9 ноября, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что предложенная Западом защита должна быть одобрена Россией.

Бывший старший советник президента США Джаред Кушнер 19 ноября рассказал, что Вашингтон убедил Москву согласиться на гарантии для Украины по принципу статьи 5 НАТО. Она обязывает союзников в случае нападения на одного из членов принимать «такие меры, которые она сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы».

Однако 22 ноября Кушнер уточнил, что президент США Дональд Трамп проведет эти договоренности через конституционные процедуры и Конгресс только в том случае, если сочтет, что они явно служат национальным интересам Америки, и что более широкие договоренности по безопасности сведут к минимуму необходимость применения гарантий. Кроме того, украинский вопрос будет рассматриваться исключительно в контексте новой послевоенной системы безопасности в Европе.

Читайте также:

Однако аналитики ISW считают, что такой механизм может надолго заблокировать реальную защиту Украины. Чтобы договоренности заработали, их должны одновременно поддержать Конгресс США, Москва и все европейские государства, а сам Трамп должен быть уверен, что применять гарантии не придется. Согласовать все эти позиции крайне сложно, поэтому процесс рискует затянуться или вообще сорваться.

Чего требует Москва и как реагирует НАТО

Российские власти отвергают почти все действенные гарантии для Киева, в частности выступают против размещения иностранных военных на территории Украины. В то же время Москва увязывает прекращение войны с пересмотром системы безопасности во всей Европе и возвращается к своим требованиям декабря 2021 года. Путин требует вывести войска и вооружение НАТО из стран, вступивших в Альянс после 1997 года.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 23 ноября прямо отверг эти претензии и подчеркнул, что возвращение блока к границам 1997 года просто невозможно.

Кроме того, Кремль настаивает на том, чтобы Украина вывела войска из подконтрольных ей районов Донбасса ещё до прекращения огня и начала каких-либо серьёзных переговоров о мире.

При этом Москва представляет это не как часть окончательного договора, а как предварительное условие для начала переговоров. Если бы Киев согласился на такой шаг, украинской армии пришлось бы покинуть свой укрепленный оборонительный пояс на фронте еще до получения каких-либо гарантий безопасности. В то же время российские войска не могут захватить остальную часть Донбасса с 2022 года, хотя это остается главной целью Владимира Путина, и при нынешнем уровне поддержки Украины у России нет шансов сделать это силой.

Новини.LIVE сообщали, что даже после контактов спецпредставителей президента США Джареда Кушнера и Стива Виткоффа с Владимиром Путиным и российской делегацией территориальный вопрос в переговорах так и не сдвинулся с мертвой точки. Однако, как отметил Кушнер, Россия не против обсуждать гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьёй НАТО.

В то же время Киев настаивает на привлечении Европы к дальнейшим договоренностям. В среду, 25 ноября, после беседы с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от США предложений относительно даты следующего раунда переговоров.