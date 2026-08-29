Після атаки на Бучанський район є загиблі: дані уточнюють

Рятувальник гасить вогонь. Фото ілюстративне: ДСНС України

Атака росіян на Бучанський район Київщини призвела до загибелі людей. Скільки саме жертв, поки невідомо. На місці удару, де раніше виникла масштабна пожежа та детонація, продовжують працювати рятувальники, які ліквідовують наслідки удару.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка.

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На місці працюють рятувальники

Тимур Ткаченко повідомив, що інформація про кількість загиблих ще уточнюється. На місці атаки працюють рятувальники та інші екстрені служби.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі. Наразі ми не маємо остаточної інформації щодо кількості жертв. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місцях", — повідомив Тимур Ткаченко.

Голова Київської ОВА висловив співчуття родинам людей, які загинули внаслідок атаки.

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"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата", — додав Тимур Ткаченко.

Що відомо про атаку на Бучанський район

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська атакували Бучанський район увечері 28 серпня. За попередньою інформацією прокуратури, близько 20:10 на території підприємства в селі Мила впав або влучив безпілотник, тип якого встановлюють. Після удару там спалахнула велика пожежа, а згодом почалася детонація. Вогонь дістався житлової забудови. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих, а з небезпечної території евакуювали понад 200 людей, серед яких були діти.

Внаслідок атаки один приватний будинок було знищено, ще сім зазнали пошкоджень. Також пошкоджено пансіонат для людей похилого віку та пожежний автомобіль. Пожежі у п'яти житлових будинках і закладі харчування вдалося загасити, однак роботи на основному місці займання продовжилися. Також Новини.LIVE писали, що через небезпеку рух трасою Київ — Чоп тимчасово перекрили. На місці події розгорнули оперативний штаб.

Після атаки правоохоронці відкрили провадження не лише за фактом ведення Росією агресивної війни. Окремо розслідують можливе службове недбальство. Слідство перевіряє, що саме могло призвести до масштабної детонації після влучання. Зокрема, правоохоронці з'ясовують, чи законно на території підприємства розміщували та зберігали вибухонебезпечні предмети й матеріали, чи були для цього необхідні дозволи та погодження. Також перевірять рішення посадовців, відповідальних за їх розміщення та зберігання.

Реакція прем'єр-міністра

Ще до появи інформації про загиблих Новини.LIVE інформували, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що ситуація потребує негайної реакції правоохоронців. За його словами, трагедія у Вишневому не стала належним уроком. Глава уряду зазначив, що очікує від правоохоронців "миттєвої та суворої реакції".