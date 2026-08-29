Атака на Бучанський район: евакуювали понад 200 людей

Поліція регулює рух автомобілів біля місця вибуху на Київщині. Фото: Нацполіція

У Бучанському районі Київщини триває ліквідація наслідків російської атаки. З небезпечної зони евакуювали вже понад 200 людей, серед них є діти. На місці розгорнули оперативний штаб, а рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на голову Київської ОДА Тимура Ткаченка.

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Понад 200 людей евакуювали

За словами Тимура Ткаченка, на місці російської атаки розгорнули оперативний штаб. Там працюють рятувальники, поліцейські, медики та представники інших екстрених служб. За останніми даними, з небезпечної зони евакуювали понад 200 людей, зокрема дітей. Роботи на місці тривають, пожежу досі ліквідовують.

"Найголовніше зараз — допомогти людям і забезпечити їхню безпеку. Із місця події вже евакуювали понад 200 людей, серед них є діти", — повідомив Тимур Ткаченко.

Голова Київської ОДА зазначив, що російські війська продовжують атакувати область ударними безпілотниками.

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"Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. Наші служби працюють безперервно. Робимо все можливе, щоб допомогти людям", — додав Тимур Ткаченко.

Що відомо про наслідки атаки

Російська атака сталася ввечері 28 серпня. Як повідомляли Новини.LIVE, за попередніми даними прокуратури, близько 20:10 на території одного з підприємств у селі Мила Бучанського району впав або влучив безпілотник. Його тип встановлюють. Після цього на підприємстві спалахнула масштабна пожежа та почалася детонація. Вогонь поширився на приватні будинки.

За останніми даними, постраждали шестеро людей. Раніше повідомлялося, що пожежі у п'яти приватних будинках та закладі харчування вдалося ліквідувати. Один житловий будинок знищено, ще сім пошкоджено. Також пошкоджень зазнали пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку. Новини.LIVE писали, що через небезпеку трасу Київ — Чоп тимчасово перекрили.

Прокуратура перевіряє можливу недбалість

Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства. Слідчі з'ясовуватимуть не лише обставини російської атаки, а й причини, які могли посилити її наслідки. Зокрема, перевірять законність розміщення та зберігання на підприємстві вибухонебезпечних предметів і матеріалів, а також наявність необхідних дозволів і погоджень. Правоохоронці також мають дати оцінку діям посадовців, які ухвалювали відповідні рішення.

Що заявив Сергій Корецький

На події у Бучанському районі відреагував і прем'єр-міністр України Сергій Корецький, інформували Новини.LIVE. Він повідомив, що заслухав доповіді міністра внутрішніх справ та керівника ДСНС щодо наслідків атаки. Глава уряду заявив, що трагедія у Вишневому "не стала уроком", та назвав повторення одних і тих самих помилок злочинною недбалістю.

"На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися", — заявив Сергій Корецький.

Прем'єр-міністр також наголосив, що очікує від правоохоронців "миттєвої та суворої реакції".