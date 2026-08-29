Нападение на Бучанский район: эвакуировали более 200 человек

Полиция регулирует движение автомобилей возле места взрыва в Киевской области. Фото: Нацполиция

В Бучанском районе Киевской области продолжается ликвидация последствий российского нападения. Из опасной зоны уже эвакуировали более 200 человек, среди них есть дети. На месте развернут оперативный штаб, а спасатели продолжают тушить масштабный пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской ОГА Тимура Ткаченко.

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Более 200 человек эвакуированы

По словам Тимура Ткаченко, на месте российской атаки развернули оперативный штаб. Там работают спасатели, полицейские, медики и представители других экстренных служб. По последним данным, из опасной зоны эвакуировали более 200 человек, в том числе детей. Работы на месте продолжаются, пожар до сих пор ликвидируют.

"Самое главное сейчас — помочь людям и обеспечить их безопасность. С места происшествия уже эвакуировали более 200 человек, среди них есть дети", — сообщил Тимур Ткаченко.

Глава Киевской ОГА отметил, что российские войска продолжают атаковать область ударными беспилотниками.

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"Враг не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами. Наши службы работают без перерыва. Делаем всё возможное, чтобы помочь людям", — добавил Тимур Ткаченко.

Что известно о последствиях атаки

Российская атака произошла вечером 28 августа. Как сообщали Новини.LIVE, по предварительным данным прокуратуры, около 20:10 на территории одного из предприятий в селе Мила Бучанского района упал или попал беспилотник. Его тип устанавливается. После этого на предприятии вспыхнул масштабный пожар и началась детонация. Огонь распространился на частные дома.

По последним данным, пострадали шесть человек. Ранее сообщалось, что пожары в пяти частных домах и заведении общественного питания удалось ликвидировать. Один жилой дом уничтожен, еще семь повреждены. Также повреждения получили пожарная машина и пансионат для пожилых людей. Новини.LIVE писали, что из-за опасности трассу Киев — Чоп временно перекрыли.

Прокуратура проверяет возможную халатность

Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности. Следователи будут выяснять не только обстоятельства российской атаки, но и причины, которые могли усугубить ее последствия. В частности, будет проверена законность размещения и хранения на предприятии взрывоопасных предметов и материалов, а также наличие необходимых разрешений и согласований. Правоохранители также должны дать оценку действиям должностных лиц, принимавших соответствующие решения.

Что заявил Сергей Корецкий

На события в Бучанском районе отреагировал и премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщили Новини.LIVE. Он сообщил, что заслушал доклады министра внутренних дел и руководителя ГСЧС о последствиях атаки. Глава правительства заявил, что трагедия в Вишневом «не стала уроком», и назвал повторение одних и тех же ошибок преступной халатностью.

"На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись", — заявил Сергей Корецкий.

Премьер-министр также подчеркнул, что ожидает от правоохранительных органов "мгновенной и суровой реакции".