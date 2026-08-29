Атака на Київщину: шестеро постраждалих і 165 евакуйованих

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

У Бучанському районі, що на Київщині, зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки. Відомо вже про шістьох людей, які зазнали травм, а з місця події евакуювали 165 осіб. Тим часом прокуратура перевіряє, що саме зберігали на підприємстві, де після удару почалася детонація.

Про нові наслідки атаки інформує Новини.LIVE з посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка та Офіс Генерального прокурора.

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Шестеро постраждалих

Унаслідок ворожого удару в Бучанському районі спалахнула масштабна пожежа. Вогонь перекинувся на приватні житлові будинки. Наразі пожежі у п'яти будинках та закладі харчування вже ліквідували. Кількість постраждалих зросла до шести, їм надають необхідну медичну допомогу. З місця події евакуювали 165 людей. Там продовжують працювати рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби.

Водночас в прокуратурі повідомили, що внаслідок події один приватний житловий будинок було знищено, ще сім пошкоджено. Також пошкоджень зазнали пожежний автомобіль і пансіонат для людей похилого віку.

Причина детонації

За попередніми даними слідства, 28 серпня близько 20:10 на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотника. Тип БпЛА встановлюють. На території підприємства виникла масштабна пожежа, після чого розпочалася детонація. Тепер слідчі з'ясовують не лише всі обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли посилити її наслідки.

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Зокрема, прокуратура перевіряє законність розміщення та зберігання на підприємстві вибухонебезпечних предметів і матеріалів. Слідчі також мають встановити, чи були необхідні дозволи та погодження і як діяли посадовці, які ухвалювали відповідні рішення. Розслідування розпочали за фактами ведення агресивної війни за ст. 437 КК України та можливого службового недбальства за ст. 367 КК України.

Що заявив Сергій Корецький

На події у Бучанському районі відреагував прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Він повідомляв, що заслухав доповіді міністра внутрішніх справ та керівника ДСНС щодо ситуації після удару. Сергій Корецький заявив, що трагедія у Вишневому "не стала уроком", та назвав повторення одних і тих самих помилок злочинною недбалістю.

"На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися", — наголосив Сергій Корецький.

Прем'єр-міністр також заявив, що очікує від правоохоронців "миттєвої та суворої реакції". Через пожежу та подальшу детонацію трасу Київ — Чоп тимчасово перекрили.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська другий день поспіль атакують Київ та Київську область. Під ударом опинилися логістичні склади та цивільні об'єкти. У Бориспільському районі внаслідок обстрілу поранено чоловіка, який отримав осколкове поранення та був доправлений до лікарні.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у пʼятницю, 28 серпня, вдарили по лікеро-горілчаному заводу "Хортиця" в Запоріжжі. Він входить до групи Global Spirits. Внаслідок атаки завод не підлягає відновленню.