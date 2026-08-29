Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шестеро пострадавших: новые данные о последствиях атаки на Киевщину

Шестеро пострадавших: новые данные о последствиях атаки на Киевщину

Ua ru
29 августа 2026 00:57
Атака на Киевщину: шесть пострадавших и 165 эвакуированных
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Бучанском районе Киевской области возросло число пострадавших в результате российской атаки. Уже известно о шести человек, получивших травмы, а с места происшествия эвакуировали 165 человек. Тем временем прокуратура проверяет, что именно хранилось на предприятии, где после удара началась детонация.

О новых последствиях атаки сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко и Офис Генерального прокурора.

Реклама

Шесть пострадавших

В результате вражеского удара в Бучанском районе вспыхнул масштабный пожар. Огонь перекинулся на частные жилые дома. На данный момент пожары в пяти домах и заведении общественного питания уже ликвидированы. Число пострадавших возросло до шести, им оказывается необходимая медицинская помощь. С места происшествия эвакуировали 165 человек. Там продолжают работать спасатели, медики, полицейские и другие экстренные службы.

В то же время в прокуратуре сообщили, что в результате происшествия один частный жилой дом был уничтожен, ещё семь — повреждены. Также повреждения получили пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.

Причина взрыва

По предварительным данным следствия, 28 августа около 20:10 на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотника. Тип БПЛА устанавливается. На территории предприятия возник масштабный пожар, после чего началась детонация. Сейчас следователи выясняют не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли усугубить ее последствия.

Читайте также:

В частности, прокуратура проверяет законность размещения и хранения на предприятии взрывоопасных предметов и материалов. Следователи также должны установить, были ли необходимые разрешения и согласования и как действовали должностные лица, принимавшие соответствующие решения. Расследование начато по фактам ведения агрессивной войны по ст. 437 УК Украины и возможной служебной халатности по ст. 367 УК Украины.

Что заявил Сергей Корецкий

На события в Бучанском районе отреагировал премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он сообщил, что заслушал доклады министра внутренних дел и руководителя ГСЧС о ситуации после удара. Сергей Корецкий заявил, что трагедия в Вишневом «не стала уроком», и назвал повторение одних и тех же ошибок преступной халатностью.

"На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись", — подчеркнул Сергей Корецкий.

Премьер-министр также заявил, что ожидает от правоохранительных органов «мгновенной и строгой реакции». Из-за пожара и последующей детонации трассу Киев — Чоп временно перекрыли.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска второй день подряд атакуют Киев и Киевскую область. Под ударом оказались логистические склады и гражданские объекты. В Бориспольском районе в результате обстрела был ранен мужчина, получивший осколочное ранение и доставленный в больницу.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты в пятницу, 28 августа, нанесли удар по ликероводочному заводу "Хортица" в Запорожье. Он входит в группу Global Spirits. В результате атаки завод не подлежит восстановлению.

взрыв Киевская область боеприпасы атака пострадавшие новости Украины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации