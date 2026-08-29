Атака на Киевщину: шесть пострадавших и 165 эвакуированных

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Бучанском районе Киевской области возросло число пострадавших в результате российской атаки. Уже известно о шести человек, получивших травмы, а с места происшествия эвакуировали 165 человек. Тем временем прокуратура проверяет, что именно хранилось на предприятии, где после удара началась детонация.

О новых последствиях атаки сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко и Офис Генерального прокурора.

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Шесть пострадавших

В результате вражеского удара в Бучанском районе вспыхнул масштабный пожар. Огонь перекинулся на частные жилые дома. На данный момент пожары в пяти домах и заведении общественного питания уже ликвидированы. Число пострадавших возросло до шести, им оказывается необходимая медицинская помощь. С места происшествия эвакуировали 165 человек. Там продолжают работать спасатели, медики, полицейские и другие экстренные службы.

В то же время в прокуратуре сообщили, что в результате происшествия один частный жилой дом был уничтожен, ещё семь — повреждены. Также повреждения получили пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.

Причина взрыва

По предварительным данным следствия, 28 августа около 20:10 на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотника. Тип БПЛА устанавливается. На территории предприятия возник масштабный пожар, после чего началась детонация. Сейчас следователи выясняют не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли усугубить ее последствия.

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В частности, прокуратура проверяет законность размещения и хранения на предприятии взрывоопасных предметов и материалов. Следователи также должны установить, были ли необходимые разрешения и согласования и как действовали должностные лица, принимавшие соответствующие решения. Расследование начато по фактам ведения агрессивной войны по ст. 437 УК Украины и возможной служебной халатности по ст. 367 УК Украины.

Что заявил Сергей Корецкий

На события в Бучанском районе отреагировал премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он сообщил, что заслушал доклады министра внутренних дел и руководителя ГСЧС о ситуации после удара. Сергей Корецкий заявил, что трагедия в Вишневом «не стала уроком», и назвал повторение одних и тех же ошибок преступной халатностью.

"На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись", — подчеркнул Сергей Корецкий.

Премьер-министр также заявил, что ожидает от правоохранительных органов «мгновенной и строгой реакции». Из-за пожара и последующей детонации трассу Киев — Чоп временно перекрыли.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска второй день подряд атакуют Киев и Киевскую область. Под ударом оказались логистические склады и гражданские объекты. В Бориспольском районе в результате обстрела был ранен мужчина, получивший осколочное ранение и доставленный в больницу.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты в пятницу, 28 августа, нанесли удар по ликероводочному заводу "Хортица" в Запорожье. Он входит в группу Global Spirits. В результате атаки завод не подлежит восстановлению.