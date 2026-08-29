После атаки на Киевщину есть погибшие: данные уточняются

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Атака российских войск на Бучанский район Киевской области привела к гибели людей. Точное число жертв пока неизвестно. На месте удара, где ранее возник крупный пожар и произошла детонация, продолжают работать спасатели, ликвидирующие последствия удара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

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На месте работают спасатели

Тимур Ткаченко сообщил, что информация о количестве погибших ещё уточняется. На месте атаки работают спасатели и другие экстренные службы.

"К сожалению, в результате вражеской атаки есть погибшие. На данный момент у нас нет окончательной информации о количестве жертв. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на местах", — сообщил Тимур Ткаченко.

Глава Киевской ОВА выразил соболезнования семьям людей, погибших в результате атаки.

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"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата", — добавил Тимур Ткаченко.

Что известно об атаке на Бучанский район

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали Бучанский район вечером 28 августа. По предварительной информации прокуратуры, около 20:10 на территории предприятия в селе Мила упал или попал беспилотник, тип которого устанавливается. После удара там вспыхнул крупный пожар, а впоследствии началась детонация. Огонь перекинулся на жилую застройку. Ранее сообщалось о шести пострадавших, а с опасной территории эвакуировали более 200 человек, среди которых были дети.

В результате атаки один частный дом был уничтожен, еще семь получили повреждения. Также повреждены пансионат для пожилых людей и пожарный автомобиль. Пожары в пяти жилых домах и заведении общественного питания удалось потушить, однако работы на основном месте возгорания продолжаются. Также Новини.LIVE сообщали, что из-за опасности движение по трассе Киев — Чоп временно перекрыли. На месте происшествия развернули оперативный штаб.

После атаки правоохранители возбудили дело не только по факту ведения Россией агрессивной войны. Отдельно расследуется возможное служебное халатность. Следствие проверяет, что именно могло привести к масштабной детонации после попадания. В частности, правоохранители выясняют, законно ли на территории предприятия размещались и хранились взрывоопасные предметы и материалы, были ли для этого необходимые разрешения и согласования. Также проверят решения должностных лиц, ответственных за их размещение и хранение.

Реакция премьер-министра

Еще до появления информации о погибших Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что ситуация требует немедленной реакции правоохранительных органов. По его словам, трагедия в Вишневом не стала должным уроком. Глава правительства отметил, что ожидает от правоохранительных органов «мгновенной и строгой реакции».