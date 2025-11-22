МЗС Білорусі обіцяє видати Польщі українців-диверсантів — але треба спочатку їх упіймати

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Міністерство закордонних справ Білорусі підтвердило факт в'їзду на територію країни двох громадян України, яких Польща підозрює у скоєнні диверсії на залізниці минулого тижня. У МЗС заявили, що у разі затримання підозрюваних, влада Білорусі "розгляне питання про передачу польській стороні" обох ймовірних диверсантів.

Про це йдеться у заяві білоруського МЗС.

Розшукові заходи та "дух партнерства"

"Зараз підтверджено факт їхнього в'їзду на територію Республіки Білорусь, де вже проводяться активні розшукові заходи. Спільно з польською стороною відпрацьовуються контакти підозрюваних та здійснюється комплекс інших оперативних заходів", — йдеться в заяві.

У МЗС Білорусі зазначили, що якщо місцеперебування цих людей буде встановлено, їх затримають. Далі буде розглянуто питання про їхню передачу Варшаві.

"Згодом у встановленому порядку та з урахуванням усіх обставин, що стосуються справи, буде розглянуто питання про їх передачу польській стороні. Ця робота проводиться в дусі партнерства та добросусідства, попри те, що з боку Польщі досі не надійшов належним чином оформлений запит щодо правової допомоги з цього питання", — додали у відомстві.

Нагадаємо, Польща вже встановила особи українців, які здійснили диверсії на залізниці. Вони втекли з України до Білорусі й діяли на замовлення російських спецслужб.

Також Польща вважає підрив залізниці терактом, скоєним в інтересах іноземної розвідки. До патрулювання ключової інфраструктури залучать війська територіальної оборони.