МИД Беларуси обещает выдать Польше украинцев-диверсантов — но надо сначала их поймать

Поймают и отдадут Польше — Беларусь об украинцах-диверсантах
Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило факт въезда на территорию страны двух граждан Украины, которых Польша подозревает в совершении диверсии на железной дороге на прошлой неделе. В МИД заявили, что в случае задержания подозреваемых, власти Беларуси "рассмотрят вопрос о передаче польской стороне" обоих вероятных диверсантов.
Об этом говорится в заявлении белорусского МИД.
Розыскные мероприятия и "дух партнерства"
"Сейчас подтвержден факт их въезда на территорию Республики Беларусь, где уже проводятся активные розыскные мероприятия. Совместно с польской стороной отрабатываются контакты подозреваемых и осуществляется комплекс других оперативных мероприятий", — говорится в заявлении.
В МИД Беларуси отметили, что если местонахождение этих людей будет установлено, их задержат. Далее будет рассмотрен вопрос об их передаче Варшаве.
"Впоследствии в установленном порядке и с учетом всех обстоятельств, касающихся дела, будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне. Эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства, несмотря на то, что со стороны Польши до сих пор не поступил должным образом оформленный запрос о правовой помощи по этому вопросу", — добавили в ведомстве.
Напомним, Польша уже установила личности украинцев, которые совершили диверсии на железной дороге. Они сбежали из Украины в Беларусь и действовали по заказу российских спецслужб.
Также Польша считает подрыв железной дороги терактом, совершенным в интересах иностранной разведки. К патрулированию ключевой инфраструктуры привлекут войска территориальной обороны.
Читайте Новини.LIVE!