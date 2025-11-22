МИД Беларуси обещает выдать Польше украинцев-диверсантов — но надо сначала их поймать

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило факт въезда на территорию страны двух граждан Украины, которых Польша подозревает в совершении диверсии на железной дороге на прошлой неделе. В МИД заявили, что в случае задержания подозреваемых, власти Беларуси "рассмотрят вопрос о передаче польской стороне" обоих вероятных диверсантов.

Об этом говорится в заявлении белорусского МИД.

Розыскные мероприятия и "дух партнерства"

"Сейчас подтвержден факт их въезда на территорию Республики Беларусь, где уже проводятся активные розыскные мероприятия. Совместно с польской стороной отрабатываются контакты подозреваемых и осуществляется комплекс других оперативных мероприятий", — говорится в заявлении.

В МИД Беларуси отметили, что если местонахождение этих людей будет установлено, их задержат. Далее будет рассмотрен вопрос об их передаче Варшаве.

"Впоследствии в установленном порядке и с учетом всех обстоятельств, касающихся дела, будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне. Эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства, несмотря на то, что со стороны Польши до сих пор не поступил должным образом оформленный запрос о правовой помощи по этому вопросу", — добавили в ведомстве.

Напомним, Польша уже установила личности украинцев, которые совершили диверсии на железной дороге. Они сбежали из Украины в Беларусь и действовали по заказу российских спецслужб.

Также Польша считает подрыв железной дороги терактом, совершенным в интересах иностранной разведки. К патрулированию ключевой инфраструктуры привлекут войска территориальной обороны.