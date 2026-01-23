Кремль назвав вихід ЗСУ з Донбасу обов’язковою умовою

Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Росія вважає вихід українських військ з території Донбасу ключовою умовою будь-якого врегулювання. Без цього Росія не збирається підписувати мирні угоди і вести подальші перемовини.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи позицію Москви щодо переговорного процесу.

Речник Кремля також повідомив, що робоча група Росії з питань безпеки формуватиметься з представників Міністерства оборони. Водночас Москва, за його словами, не вважає доцільним публічно розкривати деталі переговорів щодо України та не розголошуватиме коментарі про зміст дискусій.

Крім того, прессекретар президента РФ торкнувся теми заморожених російських активів у США. Він заявив, що наразі там залишаються заблокованими суми на рівні менш ніж 5 млрд доларів. На думку Пєскова, ці кошти могли б бути спрямовані на відновлення територій, які постраждали від бойових дій, зокрема Донбасу.

Нагадаємо, в ОПУ повідомили, коли в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори. Зокрема стало відомо, що дехто з делегації уже прибув.

Раніше глава ОПУ Кирило Буданов заявляв, що Україні треба суттєво зміцнити свою позицію перш ніж сідати за стіл переговорів.

Щодо виходу ЗСУ з Донбасу, то президент Володимир Зеленський заявляв, що такий сценарій є найгіршим. Радник ОПУ Михайло Подоляк називав сценарії щодо здачі територій Росії.