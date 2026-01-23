Кремль назвал выход ВСУ с Донбасса обязательным условием

Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Россия считает выход украинских войск с территории Донбасса ключевым условием любого урегулирования. Без этого Россия не собирается подписывать мирные соглашения и вести дальнейшие переговоры.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию Москвы относительно переговорного процесса.

Представитель Кремля также сообщил, что рабочая группа России по вопросам безопасности будет формироваться из представителей Министерства обороны. В то же время Москва, по его словам, не считает целесообразным публично раскрывать детали переговоров по Украине и не будет разглашать комментарии о содержании дискуссий.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ коснулся темы замороженных российских активов в США. Он заявил, что сейчас там остаются заблокированными суммы на уровне менее 5 млрд долларов. По мнению Пескова, эти средства могли бы быть направлены на восстановление территорий, пострадавших от боевых действий, в частности Донбасса.

Напомним, в ОПУ сообщили, когда в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры. В частности стало известно, что некоторые из делегации уже прибыли.

Ранее глава ОПУ Кирилл Буданов заявлял, что Украине надо существенно укрепить свою позицию прежде чем садиться за стол переговоров.

Относительно выхода ВСУ с Донбасса, то президент Владимир Зеленский заявлял, что такой сценарий является худшим. Советник ОПУ Михаил Подоляк называл сценарии по сдаче территорий России.