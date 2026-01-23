Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кремль заявил, что без выхода ВСУ из Донбасса перемирия не будет

Кремль заявил, что без выхода ВСУ из Донбасса перемирия не будет

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 13:48
Кремль назвал выход ВСУ с Донбасса обязательным условием
Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Россия считает выход украинских войск с территории Донбасса ключевым условием любого урегулирования. Без этого Россия не собирается подписывать мирные соглашения и вести дальнейшие переговоры.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию Москвы относительно переговорного процесса.

Реклама
Читайте также:

Песков заявил, что переговоры с США и Украиной от России будут вести военные

Представитель Кремля также сообщил, что рабочая группа России по вопросам безопасности будет формироваться из представителей Министерства обороны. В то же время Москва, по его словам, не считает целесообразным публично раскрывать детали переговоров по Украине и не будет разглашать комментарии о содержании дискуссий.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ коснулся темы замороженных российских активов в США. Он заявил, что сейчас там остаются заблокированными суммы на уровне менее 5 млрд долларов. По мнению Пескова, эти средства могли бы быть направлены на восстановление территорий, пострадавших от боевых действий, в частности Донбасса.

Напомним, в ОПУ сообщили, когда в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры. В частности стало известно, что некоторые из делегации уже прибыли.

Ранее глава ОПУ Кирилл Буданов заявлял, что Украине надо существенно укрепить свою позицию прежде чем садиться за стол переговоров.

Относительно выхода ВСУ с Донбасса, то президент Владимир Зеленский заявлял, что такой сценарий является худшим. Советник ОПУ Михаил Подоляк называл сценарии по сдаче территорий России.

Донбасс ВСУ Дмитрий Песков перемирие война в Украине мирное соглашение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации