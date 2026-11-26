Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

У Кремлі відреагували на заклик Європейського Союзу припинити удари по енергетичній інфраструктурі України протягом зими. Речник російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито нічого не винна європейським країнам, і розкритикував їхню позицію щодо мирних переговорів.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

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Володимир Путін та Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Пєсков заявив про енергетичне перемир'я

Коментуючи пропозицію Європейського Союзу, представник Кремля наголосив, що Москва насамперед керуватиметься власними інтересами. Він також назвав заклики ЄС ультиматумами та поставив під сумнів можливість участі європейців у мирному врегулюванні.

"Росія нічого не винна. Росія має забезпечити свої національні інтереси. І, звичайно, з такими ультиматумами претендувати на роль посередників чи роль учасників переговорів про врегулювання дуже складно", — заявив Пєсков.

За словами Пєскова, така позиція європейських держав нібито підтверджує побоювання Москви щодо їхньої готовності сприяти переговорному процесу.

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Речник Кремля також зазначив, що представники Євросоюзу відгукуються на запрошення відвідати Москву, однак ці контакти поки не принесли ясності.

Що Євросоюз запропонував Росії

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Росію погодитися на два формати припинення вогню.

Перший передбачає припинення атак на енергетичну інфраструктуру протягом зимового періоду. Другий є морським та стосується забезпечення безпечного транспортування продовольства через Чорне море.

В ЄС вважають, що такі домовленості мають продемонструвати реальну готовність Кремля до мирного врегулювання.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попередили про ризики американського плану гарантій безпеки для України. Необхідність погодження документа з Конгресом США, Росією та європейськими партнерами може затягнути переговорний процес на невизначений термін.

Також Новини.LIVE писали, що спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив про глухий кут у переговорах щодо територіального питання між Україною та Росією.