Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: российские СМИ

В Кремле отреагировали на призыв Европейского Союза прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в течение зимы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы ничего не должна европейским странам, и раскритиковал их позицию относительно мирных переговоров.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Владимир Путин и Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Песков заявил об энергетическом перемирии

Комментируя предложение Европейского Союза, представитель Кремля подчеркнул, что Москва прежде всего будет руководствоваться собственными интересами. Он также назвал призывы ЕС ультиматумами и поставил под сомнение возможность участия европейцев в мирном урегулировании.

"Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы. И, конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредников или роль участников переговоров об урегулировании очень сложно", — заявил Песков.

По словам Пескова, такая позиция европейских государств якобы подтверждает опасения Москвы относительно их готовности содействовать переговорному процессу.

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Пресс-секретарь Кремля также отметил, что представители Евросоюза откликаются на приглашения посетить Москву, однако эти контакты пока не внесли ясности.

Что Евросоюз предложил России

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Россию согласиться на два формата прекращения огня.

Первый предусматривает прекращение атак на энергетическую инфраструктуру в течение зимнего периода. Второй касается морской сферы и обеспечения безопасной транспортировки продовольствия через Черное море.

В ЕС считают, что такие договоренности должны продемонстрировать реальную готовность Кремля к мирному урегулированию.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что аналитики Института изучения войны (ISW) предупредили о рисках американского плана гарантий безопасности для Украины. Необходимость согласования документа с Конгрессом США, Россией и европейскими партнерами может затянуть переговорный процесс на неопределенный срок.

Также Новини.LIVE писали, что спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о тупике в переговорах по территориальному вопросу между Украиной и Россией.