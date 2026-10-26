Співробітник поліції. Фото ілюстративне: Прокуратура України

На Черкащині правоохоронці викрили підпільну тютюнову фабрику, потужності якої дозволяли виготовляти до 50 тисяч пачок цигарок на добу. За даними слідства, незаконне підприємство працювало щонайменше із січня 2026 року, а його продукцію під виглядом відомих українських та європейських брендів продавали через торговельні мережі по всій Україні.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Контрафактні пачки цигарок. Фото: Прокуратура України

Підпільна фабрика цигарок під Уманню

За інформацією слідства, учасники групи облаштували повний цикл виробництва цигарок у нежитлових приміщеннях поблизу Умані. Для безперебійної роботи використовували резервні джерела електроживлення.

Підприємство виготовляло контрафактні тютюнові вироби під марками відомих українських та європейських брендів. Готову продукцію збували через торговельні мережі в різних регіонах України.

У березні правоохоронці припинили діяльність підпільного виробництва. Під час обшуків вилучили майже 296 тисяч пачок цигарок, промислове обладнання, тютюнову сировину та пакувальні матеріали.

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Тютюнова фабрика під Уманню. Фото: Прокуратура України

Також виявили понад 36 тисяч доларів готівкою, вантажівку та чорнові записи. Загальну вартість вилученого майна оцінюють приблизно у 30 млн гривень. У жовтні сімом учасникам групи повідомили про підозру.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора підозру оголосили в незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту підакцизних товарів за статтею 204 Кримінального кодексу України.

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