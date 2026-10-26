Ремонтні роботи електриків. Фото: УНІАН

У Херсоні 26 жовтня, в понеділок, спостерігають тимчасові перебої зі світлом, зокрема це стосується Дніпровського району. Наразі фахівці встановлюють причини раптових відключень та визначають обсяги ремонтних робіт.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Новини.LIVE.

Реклама

У Херсоні 26 жовтня перебої зі світлом

Ярослав Шанько повідомив в понеділок, 26 жовтня, що в місті спостерігаються перебої зі світлом. Він наголосив, що наразі Дніпровський район знеструмлений, але фахівці вже вивчають це питання.

"Наразі в цій частині міста спостерігаються тимчасові перебої з електропостачанням. Фахівці вивчають причини та обсяги аварійно-відновлювальних робіт", — написав він.

Він попросив ставитись до поданої ситуації з розумінням, та нагадав, що якщо в місцевих жителів виникне гостра потреба використати електроенергію, завжди можна скористатись Пунктами незламності.

Читайте також:

"Дізнатися адресу найближчого до вас Пункту незламності можна за номером Єдиного контакт-центру: 0800 101 102", — написав Шанько.

Інші новини Херсона

Ми писали, що 25 жовтня, в неділю, російська армія вкотре атакувала Херсон. Повідомляється, що удар був нанесений за допомогою ударного дрона, на жаль, є постраждалі. Відомо, що вони дістали мінно-вибухові травми, стан одного із постраждалих — важкий.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року кількість жертв серед цивільних побільшало на 85%. Зокрема в Херсоні загинуло 16 людей, ще 202 дістали поранення. Основні причини збільшення смертності — це ракети та ударні БпЛА.