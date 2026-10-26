Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Херсоне перебои с электричеством: Днепровский район остался без света

В Херсоне перебои с электричеством: Днепровский район остался без света

Ua ru
26 октября 2026 11:55
В Херсоне 26 октября произошли перебои с электричеством: один район остался без света УНИАН
Ремонтные работы электриков. Фото: УНИАН

В Херсоне 26 октября, в понедельник, наблюдаются временные перебои с электричеством, в частности это касается Днепровского района. В настоящее время специалисты выясняют причины внезапных отключений и определяют объемы ремонтных работ.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, передает Новини.LIVE.

Реклама

В Херсоне 26 октября перебои с электричеством

Ярослав Шанько сообщил в понедельник, 26 октября, что в городе наблюдаются перебои с электричеством. Он подчеркнул, что в настоящее время Днепровский район обесточен, но специалисты уже изучают этот вопрос.

"В настоящее время в этой части города наблюдаются временные перебои с электроснабжением. Специалисты изучают причины и объемы аварийно-восстановительных работ", — написал он.

Он попросил отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и напомнил, что если у местных жителей возникнет острая необходимость в электроэнергии, всегда можно воспользоваться «Пунктами непоколебимости».

Читайте также:

"Узнать адрес ближайшего к вам Пункта непоколебимости можно по номеру Единого контакт-центра: 0800 101 102", — написал Шанько.

Другие новости Херсона

Мы писали, что 25 октября, в воскресенье, российская армия в очередной раз атаковала Херсон. Сообщается, что удар был нанесен с помощью ударного дрона, к сожалению, есть пострадавшие. Известно, что они получили минно-взрывные травмы, состояние одного из пострадавших — тяжелое.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года число жертв среди гражданского населения увеличилось на 85%. В частности, в Херсоне погибли 16 человек, ещё 202 получили ранения. Основные причины роста смертности — это ракеты и ударные БПЛА.

Херсон электроэнергия Херсонская область электроснабжение война в Украине отключения света
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации