Ремонтные работы электриков. Фото: УНИАН

В Херсоне 26 октября, в понедельник, наблюдаются временные перебои с электричеством, в частности это касается Днепровского района. В настоящее время специалисты выясняют причины внезапных отключений и определяют объемы ремонтных работ.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, передает Новини.LIVE.

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В Херсоне 26 октября перебои с электричеством

Ярослав Шанько сообщил в понедельник, 26 октября, что в городе наблюдаются перебои с электричеством. Он подчеркнул, что в настоящее время Днепровский район обесточен, но специалисты уже изучают этот вопрос.

"В настоящее время в этой части города наблюдаются временные перебои с электроснабжением. Специалисты изучают причины и объемы аварийно-восстановительных работ", — написал он.

Он попросил отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и напомнил, что если у местных жителей возникнет острая необходимость в электроэнергии, всегда можно воспользоваться «Пунктами непоколебимости».

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"Узнать адрес ближайшего к вам Пункта непоколебимости можно по номеру Единого контакт-центра: 0800 101 102", — написал Шанько.

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Мы писали, что 25 октября, в воскресенье, российская армия в очередной раз атаковала Херсон. Сообщается, что удар был нанесен с помощью ударного дрона, к сожалению, есть пострадавшие. Известно, что они получили минно-взрывные травмы, состояние одного из пострадавших — тяжелое.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года число жертв среди гражданского населения увеличилось на 85%. В частности, в Херсоне погибли 16 человек, ещё 202 получили ранения. Основные причины роста смертности — это ракеты и ударные БПЛА.