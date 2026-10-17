Машина скорой помощи и работа экстренных служб на месте российского удара. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 16 октября опубликовала ежемесячный отчет о вреде, нанесенном гражданскому населению в ходе войны. В документе организация сопоставила данные за сентябрь с прошлогодними показателями, подвела итоги по масштабам потерь с начала года и привела примеры атак в первые недели октября в различных регионах страны.

Об этом говорится в сообщении ООН, передает Новини.LIVE.

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Сколько гражданских лиц погибли и пострадали в сентябре

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ), в течение сентября погибли не менее 328 гражданских, ещё 2 105 получили ранения. Для сравнения: в сентябре 2025 года миссия подтвердила 249 погибших и 1 068 раненых.

Всего за первые девять месяцев 2026 года в Украине погибли 2 570 гражданских лиц, а 15 211 получили ранения. Это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и более чем вдвое превышает показатель 2024 года.

В каких регионах зафиксировано наибольшее число жертв

Гражданские люди гибли и получали ранения в 22 областях Украины и Киеве. Больше всего пострадавших зафиксировано в столице — 32 погибших и 340 раненых. В Херсоне погибли 16 человек, ещё 202 получили ранения, в Сумах — 11 погибших и 131 раненый, в Запорожье — семь погибших и 127 раненых. В Киеве жертвы среди гражданского населения фиксировались в течение 22 из 30 дней сентября.

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Основными причинами гибели и ранений гражданских лиц оставались дальнобойные ракеты и беспилотники. 23% составили случаи, связанные с атаками беспилотников малой дальности.

В октябре российские атаки продолжились

"Первые две недели октября стали одними из самых смертоносных для гражданского населения за последние годы.Всего за несколько дней атаки российских вооруженных сил привели к инцидентам с большим количеством жертв в Харькове, Запорожье, Краматорске и Киеве", — сказала председатель ММПЛУ Даниэль Белль.

В частности, в Прилуках Черниговской области погибли 22 мирных жителя, ещё 45 получили ранения. Миссия также зафиксировала атаки с большим количеством погибших и раненых в Краматорске 8 октября, Запорожье 10 октября и Луцке 14 октября.

Удары по энергетической инфраструктуре перед зимой

ММПЛУ сообщила о возобновлении систематических российских атак на энергетические объекты по всей Украине. 30 сентября удары повредили объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в трех областях и Киеве, что привело к аварийным отключениям света.

Во время атаки 13–14 октября российские войска нанесли удары по ряду энергетических объектов, в частности по трем основным электростанциям столицы. По данным украинских властей, из-за этого 600 тысяч человек в Киеве временно остались без электроэнергии.

"Систематические атаки на энергетическую и тепловую инфраструктуру с приближением зимы неизбежно причинят значительные страдания гражданскому населению", — предупредила Даниэль Белль.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 16 октября, российские войска атаковали Ровенскую область реактивными беспилотниками. Больше всего пострадал Ровно, где погиб один человек, ещё двое получили травмы. Также была повреждена гражданская инфраструктура.

В то же утро под ударом в Харькове оказались железнодорожная и энергетическая инфраструктура, а также один из крупнейших рынков города. В результате атаки погибли два человека, еще 19 получили ранения. Из-за повреждения энергетического объекта без электроэнергии остались 180 тысяч абонентов.